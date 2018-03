'Ať si Suaréz kousne, mně je to jedno.' Kalas má respekt z útočných schopností Uruguaye, kousanců se nebojí

Když člověk vystoupí na letišti v Nan-ningu, všimne si kolem sebe reklam na začínající China Cup. Z českých fotbalistů je na nich vyobrazený například Antonín Barák.

Edinson Cavani | Foto: Reuters

„Je to určitě čest. Na druhou stranu je to pro mě takové zkreslující. Pro mě je důležitý ten dres a co kdo je konkrétně na té fotce mě nezajímá,“ říká skromně hráč italského Udine.

Uruguay na plakátech prezentují útočníci Luis Suárez z Barcelony a Edinson Cavani z Paris St. Germain. Oba v současnosti patří k nejlepším a také nejdražším hráčům planety.

„Jsou to velká jména, na která možná v jednom nebudeme stačit. Ubránit je můžeme jedině tak, že budeme hrát jako tým,“ varuje obránce Tomáš Kalas.

Luis Suaréz | Foto: Reuters

Ten už si proti Suárezovi zahrál. Ale to bylo ještě v době, kdy uruguayský útočník působil v Liverpoolu a kromě fotbalu se několikrát proslavil i kousnutím soupeře.

„Ať si kousne, mně je to celkem jedno. Doufám, že to pak rozhodčí uvidí a bude o hráče méně. Takže ať si klidně kouše,“ vtipkoval Kalas.

Podle záložníka Vladimíra Daridy je ovšem ještě nebezpečnější Cavani, aktuálně nejlepší střelec francouzské ligy.

„Přijde mi, že je ještě hladovější po gólech, i když oba střílí hodně gólů. Myslím si, že Cavani je ještě o něco lepší,“ dodává záložník německé Herthy.

Zápas Česko - Ururugay začíná ve 12 hodin a 35 minut středoevropského času. Přímé vstupy uslyšíte na Radiožurnálu. Vítěz v pondělí vyzve o celkový triumf na turnaji Wales, který už ve čtvrtek zdolal Čínu 6:0. Poražené týmy se rovněž v pondělí utkají o třetí místo.

Na hráče čekalo v hotelu několik desítek fanoušků a lovců autogramů ✍ největší hvězdou byl suverénně Antonín Barák ⭐ #ceskarepre pic.twitter.com/19OgkMTabf — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 22 March 2018