České týmy potřebují zvládnout odvety evropských pohárů. Špatný koeficient může změnit formát ligy

Český fotbal má před sebou klíčový týden nové sezony. Pokud by totiž hráči Slavie, Sparty a Plzně uspěli v odvetách posledních předkol evropských pohárů, výrazně by tím domácí lize pomohli v mezinárodní konkurenci. Na vylepšení takzvaného národního koeficientu můžou mít lví podíl Západočeši, kteří ve čtvrtek v kvalifikaci Konferenční ligy porazili kazašskou Kostanaj. Plzeň 16:54 25. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Plzně zvládli první zápas 4. předkola Evropské konferenční ligy v Kazachstánu 2:1 | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Vítězství se počítá. Je za něj i nějaký ten bodík do koeficientu, což je pozitivní zpráva,“ řekl plzeňský trenér Miroslav Koubek o důležitosti výhry Západočechů v Kostanaji i pro národní koeficient.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trenér Miroslav Koubek a Pavel Jahoda z Ligové fotbalové asociace mluví o českém koeficientu

Jeho fungování už zkušený kouč Viktorie naznačil. Jednotliví pohároví účastníci sbírají za výhry, remízy a postupy body do pořadí národů, takzvaného koeficientu. Konečné pořadí zemí se pak tvoří součtem posledních pěti sezon.

„Je to zase malá troška do mlýna českého fotbalu,“ doplnil Koubek. Ona malá troška do mlýna může českému fotbalu výrazně pomoct. Aktuálně je Česko v tabulce na 18. místě, a potřebuje poskočit do elitní patnáctky tak jako v minulém ročníku. Pozice v TOP 15 znamená, že z domácí nejvyšší soutěže projde do předkol evropských pohárů pět místo čtyř týmů.

Těžce se mi to kouše, ale jednou budu hrdý, komentuje trenér Slavie Trpišovský odchod Lingra Číst článek

„Když se bude českým týmům dařit v evropských pohárech, bude větší zájem o českou ligu a o české hráče v zahraničí. Viděli jsme, že v poslední době odcházeli hráči jako Jurásek, Čvančara nebo Lingr. Do klubů přitečou peníze a posouvá to celý český fotbal dopředu,“ říká ředitel komunikace Ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda, podle kterého je teď klíčový úspěch Plzně a její postup do skupiny Konferenční ligy.

České celky by pak mohly sbírat body do koeficientu ve třech. Sparťané a Slávisté už totiž ví, že na podzim budou hrát hlavní fázi některého z evropských pohárů. Mít díky koeficientu pět týmů v kvalifikaci evropských pohárů zároveň ovlivňuje i formát české ligy.

Ten je svou nadstavbovou částí dělaný právě pro pětici pohárových účastníků. Jejich menší počet snižuje atraktivitu nejvyšší soutěže. A domácí kluby to ví a na podzim budou právě o ligovém formátu jednat.

„V tomhle roce se bude debatovat o formátu české ligy. Ideální stav je, aby měl český fotbal v Evropě pět zástupců,“ dodává Pavel Jahoda.

Příští týden, který rozhodne o složení základních skupin mezinárodních soutěží, bude pro český fotbal klíčový. Pokud hráči Plzně projdou do hlavní fáze Konferenční ligy a Slávisté navíc vyřadí přímé koeficientové konkurenty - zástupce Ukrajiny z Luhansku - může prestiž domácí ligy výrazně stoupnout. V opačném případě vznikne nepříjemná situace, která může způsobit i změnu formátu české nejvyšší soutěže.