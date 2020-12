Za body do koeficientu bude na jaře bojovat už jen Slavia. Od dalších sezon hrozí ztráta pohárového místa

Českému fotbalu se po vyřazení Sparty a Liberce z Evropské ligy v této sezóně výrazně snížila šance sbírat body do národního koeficientu. Ten má zásadní vliv na počet zástupců v klubových soutěžích a už teď je hodně pravděpodobné, že český fotbal jedno místo v sezóně 2021/2022 ztratí. Zvrátit to může už jen mimořádný úspěch pražské Slavie, která jako jediná z trojice českých klubů projde do vyřazovací části. Praha 17:11 4. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavia bude na jaře jediným českým týmem v evropských pohárech | Zdroj: Reuters

„Za mě je to pro tým neskutečný úspěch. Ve skupině, kde je Leverkusen a Nice, tak máme kolo před koncem jistý postup. Řadím to hrozně vysoko,“ řekl po postupu ze skupiny Evropské ligy kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Něco podobného by ale musel prohlásit zřejmě aspoň ještě třikrát ve vyřazovací části, aby Česko smazalo ztrátu na klíčovou 15. pozici v tabulce národních koeficientů, kam se započítávají výsledky všech pohárových účastníků země, vždy za pět posledních let. S tím, že se nejstarší ročník pokaždé umaže a nahradí nejčerstvějším.

‚Budeme ho muset na měsíc posadit, aby tu vydržel i na jaro.‘ Slávisté opěvují po postupu mladíka Simu Číst článek

Principem a propočty se podrobně zabývají některé webové stránky, velmi detailně například coen.wz.cz, ale zjednodušeně se dá říci, že slávisté by museli projít na jaře aspoň do semifinále nebo že by všechny české celky dohromady musely uhrát například sedm výher a jednu remízu nebo třeba šest vítězství a tři nerozhodné výsledky.

A pochopitelně přispět k tomu mohou ještě naposledy také Liberec a Sparta, které čekají závěrečné duely ve skupinách.

„Víme, že tam pořád ještě leží významné finance nejen pro celý klub, ale koeficient pro český fotbal,“ řekl po čtvrtečním vítězném zápase kouč Liberce Pavel Hoftych.

Reforma evropských soutěží

Jen body jeho svěřenců a Sparty v závěrečných zápasech příští týden a k tomu pak mimořádný úspěch pražské Slavie v play-off by ještě dokázal zvrátit boj o patnáctou příčku v této sezóně tak, aby Česko v přespříštím ročníku reformovaných evropských soutěží nepřišlo o jednoho pohárového zástupce.

Finance i koeficient. Hoftych se chce rozloučit s Evropskou ligou výhrou a pomoct českému fotbalu Číst článek

Teď jich mělo pět, stejné to bude ještě následující sezónu, ale pak to může být na nějakou dobu slabší.

„Momentálně jsme rádi, že jsme tímhle mohli přidat pozitivní body do českého koeficientu, který se zúročí v dalších letech,“ dodal Hoftych.

Ale i kdyby se 15. pozici v této sezóně nepovedlo Česku udržet, hraje se teď hlavně o budoucnost, a o to, aby byla slabší sezona se čtyřmi pohárovými zástupci – pokud na to dojde – jenom jedna.

I proto teď bude záležet na tom, jaké výsledky ještě Liberec, Sparta a Slavia pro český fotbal v současném ročníku uhrají.