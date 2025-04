První prohra pod Klimkovou. České fotbalistky prohrály v Lize národů s Ukrajinou 0:1

Češky v únoru pod vedením nové trenérky Jitky Klimkové vstoupily do Ligy národů hladkými výhrami 4:0 v Chorvatsku a 5:1 nad Albánií. Proti stejně bodově stoprocentní Ukrajině ale na předchozí výkony nenavázaly. Zápas, který se z bezpečnostních důvodů hrál na neutrální půdě na stadionu 3. polské ligy v Polkowicích, jim už od začátku nesedl. Soupeřky měly lepší pohyb, český tým si za celý první poločas vypracoval jedinou větší šanci, z níž Kateřina Svitková nedokázala prostřelit hradbu těl před sebou.

Po přestávce byly Češky aktivnější. Velkou šanci neproměnila Tereza Krejčiříková, v době českého náporu pak ale udeřil soupeř. Kozlovová se po rychlém kontru probila do šestnáctky, přesně odcentrovala a volná Ovdijčuková zakončila přesně. Snaha alespoň o vyrovnání byla marná, brzdila ji spousta nepřesností.

„První porážka chutná hořce. Míč nás moc neposlouchal a byly jsme hodně pomalé. Jsem ráda, že máme v úterý proti stejnému soupeři šanci na nápravu. Znovu platilo 'nedáš, dostaneš'. Tlačily jsme a cítily, že gól je na spadnutí, ale Ukrajina je silná v rychlých protiútocích. Na to si musíme i doma dát velký pozor," uvedla Jitka Klimková pro ČT sport.

Kapitánka Klára Cahynová po prohře s Ukrajinou 🎤 pic.twitter.com/SbhwE8Ag4S — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) April 4, 2025

„Musíme si to zanalyzovat, podívat se na chyby a co zlepšit. Za mě určitě pohyb. Ale teď se musíme soustředit hlavně na úterý. Když to doma zvládneme, tak si první místo ještě můžeme zajistit a je to je náš cíl,“ okomentovala nepovedené utkání kapitánka národního týmu Klára Cahynová.

Vítězové všech skupin divize B postoupí mezi elitu a zajistí si výhodnější pozici pro kvalifikaci o světový šampionát 2027, který se bude konat v Brazílii. Druhé týmy čeká baráž proti třetím celkům skupin A. Poslední družstva v tabulce přímo sestoupí o úroveň níže.

V elitní skupině A se dařilo hlavně Angličankám, které na domácí půdě v Bristolu zdolaly Belgičanky 5:0 a po výhře nad Španělskem a remíze s Portugalskem si pojistily první místo v čele tabulky. Ve skupině C se dařilo Slovenkám, které deklasovaly Gibraltar 0:8. Hned čtyřmi góly se na výhře podílela hráčka pražské Slavie Tamara Morávková.

Češky budou mít možnost oplatit Ukrajinkám porážku již v úterý před zraky domácích fanoušků na stadionu v Ústí nad Labem.