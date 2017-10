Čeští fanoušci jsou pátí nejaktivnější v Evropě. Nejvíce se chodí na hokej a fotbal

Češi sami sebe označují za národ sportovních fanoušků a teď už to mají potvrzeno i statisticky. Eurostat srovnával návštěvnosti sportovních akcí v jednotlivých zemích EU a Česká republika se umístila na pátém místě.

Více než 41 % Čechů starších 16ti let zavítá do hlediště alespoň jednou za rok. Opakovaně je to dokonce skoro pětina dospělé populace.

V zemích evropské osmadvacítky se vítězem stalo Nizozemsko, kde nějakou sportovní akci alespoň jednou za rok navštívila více než polovina Holanďanů, opakovaně pak skoro třetina. Před Českem se ještě umístily Finsko, Švédsko a Irsko.

Novým favoritem diváků je tenis

Dvojicí nejnavštěvovanějších sportů v Česku jsou dlouhodobě fotbal a hokej. Základní část hokejové extraligy se v posledních čtyřech sezónách pyšní průměrnou návštěvou přes 5 100 diváků na zápas.

Nejvyšší fotbalová liga v tuzemsku se přes metu 5 tisíc fanoušků na utkání v minulých devíti ročnících dostala jen dvakrát, ale letos je podle mluvčího Ligové fotbalové asociace Dana Hajného na dosah dokonce šestitisícová hranice.

„Návštěvnost HET ligy v této aktuální sezóně nám vzrostla oproti té minulé zhruba o tisíc diváků. My jsme za to samozřejmě rádi. Je vidět že ta atraktivita celé soutěže vzrostla,“ říká pro Radiožurnál Hajný.

Nárůst v oblibě zaznamenal v poslední době i tenis. Triumfy v Davis cupu a Fed cupu sledovalo v Praze vždy plně obsazené hlediště. Stejně tak premiérový ročník tenisového Laver cupu. Evropské výběrové šetření o zdraví navíc uvádí, že Češi sport nejen sledují, ale i aktivně provozují.

„Fyzické aktivitě se alespoň jednou týdně a nejméně deset minut v kuse věnuje třetina populace. Nejoblíbenější aktivitou je fotbal,“ potvrzuje tisková mluvčí českého statistického úřadu Petra Báčová, že Češi nejsou jen pasivními konzumenty sportu.