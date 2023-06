‚Když nemají konkurenci, nikdo je nepřinutí.‘ Trenér jedenadvacítky Suchopárek lituje konce na turnaji

Čeští fotbalisté do 21 let na mistrovství Evropy opět nepostoupili ze skupiny. Tentokrát ale k tomu měli za posledních několik let nejblíže, když jim stačila jen remíza. Nakonec ale přišla prohra s Izraelem a konec.

„Šampionát je pro nás určitě zklamáním. Neřekl bych úplně herním projevem, bylo to určitým psychickým tlakem na hráče, který jsme my na hráče nevytvářeli. Šance postoupit z dobře rozehrané kvalifikační skupiny způsobila to, že některým hráčům, místo aby jim narostla křídla, tak byli spíš v útlumu,“ vrátil se trenér Jan Suchopárek ke středečnímu zápasu s Izraelem, po kterém Češi nepostoupili do čtvrtfinále mistrovství Evropy.

Chybí konkurence

Po utkání padaly na trenéra dotazy, jestli si nemyslí, že se tým lekl toho, jak blízko byl postupu do čtvrtfinále, když k němu stačilo jen remizovat.

„Česká mentalita není v tom, že se bojíte, to bychom neměli bojovníky, jako byl Jan Žižka a jiné bojovníky za svobodu a právo, to si vůbec nemyslím. Jde o to, že nemáte zkušenosti s takovými turnaji a konkurencí. Někteří hráči se uspokojí s tím, že mají nadstandardní podmínky v klubech, ale sám cítím, že když po nich potřebujeme zdokonalování věcí, tak to na sto procent nedělají. Když nemají konkurenci, tak je k tomu nikdo nepřinutí.“

A tak pak podle trenéra vzniká problém, který se projevoval u českého týmu v porovnání s ostatními během celého šampionátu.

„Pak vám chybí preciznost, provedení přihrávky a v tom zaostáváme, což bylo vidět prakticky ve všech třech zápasech,“ dodává Suchopárek.

Česká reprezentace do 21 let koncem na Euru ve skupině navíc přišla o možnost zabojovat o účast na olympijských hrách v Paříži. Na ně se totiž kvalifikují společně s pořadatelskou Francií tři nejlepší týmy z tohoto šampionátu.