Fotbalisté do 21 let zahájili kvalifikaci mistrovství Evropy prohrou, na Islandu podlehli 1:2

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let zahájili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2025 porážkou 1:2 na Islandu. Domácí na umělé trávě v Reykjavíku poslal do vedení na konci prvního poločasu kapitán Andri Gudjohnsen, v 87. minutě sice vyrovnal střídající Christophe Kabongo, ale ve čtvrté minutě nastavení rozhodl o výsledku Andri Fannar Baldursson. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka dvakrát trefili brankovou konstrukci.

Reykjavík 21:03 12. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít