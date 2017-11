Čeští fotbalisté hrají na stále nových místech. Po Kataru se na jaře představí při turnaji v Číně

V Dauhá to může být nepřeslechnutelný ptačí trh s tisíci různých opeřenců, kam fotbalisté ve volné chvilce vyrazí. V Nan-ningu zase třeba místní pevnost, ale pamětihodnosti pochopitelně nejsou hlavním účelem podobných cest.

„Bylo by to hezké si tam zahrát. Přeci jenom je to jiný kraj a všechno by tam bylo jiné,“ říká pro Radiožurnál Jan Sýkora.

Pro reprezentačního záložníka by to ale nebylo poprvé, do Číny už putoval letos v zimě na soustředění se Slavií, stejně jako Tomáš Souček.

„Jediné co je nepříjemné, je ta dlouhá cesta letadlem, to je asi deset, dvanáct hodin. Ale jinak si tedy myslím, že my všichni tam budeme muset být o chvíli dřív, abychom si zvykli na podmínky. Budeme to ale brát turnaj jako každý jiný,“ vysvětluje Souček.

„Jména soupeřů zní hezky. Teď Wales, tam je Bale, jestli by přijel, to by bylo hodně hezké. Uruguay má ještě daleko lepší tým a Čína taky nebude špatná. Když to slyším, tak se na to těším. Doufám, že pojedu,“ dodává.

Hráči Slavie v národním týmu ale nejsou jediným pojítkem čínských výprav sešívaných a reprezentace. V obou totiž má prsty čínská firma CEFC, která je majitelem pražského klubu a partnerem českého výběru.

„CEFC věřím, že chtělo ukázat takovou sílu svojí, že má vliv na náš národní tým. Opačně pro nás je to dobré, že takto kvalitně obsazený turnaj budeme moci absolvovat,“ má radost generální sekretář české fotbalové asociace Rudolf Řepka.