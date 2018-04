Čeští mistři světa v malé kopané se poprvé od triumfu představí doma, čeká je zápas s Anglií

Titul mistrů světa vybojovali v závěru loňského roku reprezentanti v malé kopané. Díky triumfu na šampionátu v Tunisku také mezi kolektivy ovládli anketu o nejlepšího sportovce České republiky. Až následující víkend se ale představí jako zlatí medailisté domácímu publiku. V Českém Dubu národní tým vyzve Anglii. Praha 16:38 8. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový míč | Foto: Edita Dostalová | Zdroj: Pixabay

„Je to vlastně výměnný kemp, kdy národní tým Anglie přijede do Dubu za náklady pouze cestovní a o zbytek se postará Česká asociace malého fotbalu. Česká reprezentace potom zpětně v září bude zase ty samé podmínky využívat na ostrovech,“ prozradil Radiožurnálu výkonný manažer evropské asociace malého fotbalu Jakub Štefek.

Konfrontace s Anglií ovšem nebude spojená jen se zápasy samotnými.

„Chceme z toho udělat takový modelový příklad pro ostatní členy a země, jak se dá spolupracovat. Kromě dvou přátelských zápasů budou i společné tréninky, kde si vzájemně ukáží a budou sdílet různé zkušenosti,“ popisuje Štefek.

„Bude tady i teambuilding, budou tady workshopy na téma jak pracovat se sociálními sítěmi, jak pracovat s webem, jak získat fanoušky a jak si získat podporu. Vzájemně se budeme učit a nebude to jenom o tom malém fotbale, ale bude to o všech aspektech. Já jsem přesvědčený, že to bude pro obě země nápomocné,“ věří Štefek.

V Českém Dubu má reprezentace domácí základnu. I proto, že manažerem je Luděk Zelenka. Fotbalový útočník, který v minulosti oblékl například dres prvoligových celků z Jablonce, Viktorie Žižkov nebo Blšan a Teplic.

„Částečně jsem vlastníkem toho areálu, takže jsme hledali prostředí, kde si budeme moct trochu diktovat podmínky. Vím, že to není s kluky jednoduchý, že když někam jezdíme, tak má každý specifický přání a tady vím, že to dokážeme splnit,“ vysvětluje Zelenka.

Důležité je také vybavení a především hřiště uzpůsobené pro malý fotbal. S umělým povrchem.

„Máme umělku, která je hodně podobná té, na které se hrají vrcholné akce. Je to takový nízký chlup, na velký fotbal není úplně ideální, ale zrovna na ten náš malý je super. Díky mým lidem, kteří tady pracují, areál vždycky připravíme. Hřiště připravíme, aby to bylo co nejpodobnější tomu, co nás čeká na velkých akcích,“ říká bývalý český fotbalista.

Reprezentanti v malém fotbalu už v Českém Dubu mezistátní zápasy v minulosti odehráli. Jako světoví šampioni se ale představí premiérově.

„Už jsme tady měli akce s reprezentací. Už přijeli i Němci na podobné přáteláky, ale bylo to ještě ve fázi budování týmu, hledání. To znamená, že jsme tady měli třeba 24 hráčů a hledali jsme, kteří kluci by pomohli pro národní tým. Teď už to bude ta osa, která by měla být na velkých akcích,“ dodal Zelenka.