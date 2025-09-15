Cestování na tréninky na kole, rozložené studium a top zázemí. Šín si zvyká na nové pořádky v Alkmaaru
Ještě na konci srpna bojoval s Baníkem Ostrava o Konferenční ligu. Hned po vyřazení ale fotbalový záložník Matěj Šín opustil českou fotbalovou scénu a poprvé vyzkoušel zahraniční angažmá. Za nizozemský AZ Alkmaar hned v prvním zápase přihrál na gól, což jenom umocnilo jeho pozitivní dojmy z nového působiště.
„Zatím se cítím super. Je to neskutečný profesionalistmus. Spoluhráči mají obrovskou kvalitu, i realizační tým je skvělý. Program, který tu máme, to jsem ještě nezažil. Když budu makat, tak se s klukama ohromně vyvezu nahoru,“ podělil se Matěj Šín s Radiožurnálem Sport o dojmy ze svého zatím krátkého působení v nizozemském Alkmaaru.
Poslechněte si, jak si zatím Matěj Šín pochvaluje angažmá v nizozemském Alkmaaru
V klubu se stále zabydluje, dolaďuje administrativu a vybavuje byt v nedalekém Amsterdamu. Nemá za sebou ještě ani tradiční nováčkovské rituály jako třeba zpívání písničky. „Zatím jsme žádnou týmovou večeři neměli, takže pak k tomu možná dojde. Jediné, co jsem zažil, byl čas před tréninkem, kdy mě v takovém tunelu všichni propleskali. Jinak žádné zápisné a něco do kasy neproběhlo,“ říká Šín.
Odložené studium
Jednadvacetiletý reprezentant tak zatím nasává místní zvyklosti, mezi které patří i doprava na kole. „Vždy máme sraz na stadionu a jezdíme na trénink na kole na dvě hřiště poblíž. S přítelkyní si chceme pořídit dvě menší kola, abychom to mohli projezdit ještě více,“ vysvětluje Šín.
Náhlým přestupem do Alkmaaru vznikly Matěji Šínovi i starosti ohledně studií. Na Vysoké škole Báňské v Ostravě mu na Ekonomické fakultě chybí poslední ročník bakalářského studia v oboru finance. Musel si tak domlouvat nový individuální plán.
„Aktuální rok si rozložím do dvou. V zimní přestávce není tak velká přestávka, tak bych nestihl zimní zkouškové období. Takže až bude letní pauza, která je delší, tak si zajedu domů. Dodělám všechny zkoušky ze zimy, udělám letní semestr i státnice,“ přibližuje plány Šín.
Během sezony se tak ostravský rodák může víc soutěžit na fotbal. S Alkmaarem si zahraje i na evropské scéně Konferenční ligu. „Vylosovali nám Crystal Palace a pak myslím, že za 14 dní letíme do Larnaky. Doma nás pak čeká Slovan Bratislava. Budou to silní soupeři, ale predikce je, že postoupíme dál,“ věří Matěj Šín svému novému týmu, se kterým je v nizozemské lize po čtyřech kolech bez porážky na čtvrtém místě.