Hořkosladký premiérový gól teplického Chaloupka. ‚Zájem Slavie mě těší,' přiznává mladý stoper

Až do 44. ligového zápasu čekal na gól v nejvyšší soutěži teplický fotbalista Štěpán Chaloupek. Dočkal se v souboji 16. kola proti Bohemians Praha. Na výhru ale nestačil. Pražané totiž dokázali v závěru utkání vyrovnat na 1:1. Teplice 12:51 26. listopadu 2023

„Potěší to. Jsem rád, že mi to tam konečně spadlo, bohužel má gól hořkou příchuť. Musím říct, že nějakou dobou ve mně bylo, že chci dát první gól, že to už musím prolomit. Škoda, že to není nakonec vítězný gól. Poslední čtyři zápasy jsem měl situace, kdy jsem se do hlavičky dostal, ale netrefil jsem to,“ smutnil teplický stoper.

„Před pár zápasy v Hradci jsem těsně přestřelil, to samé proti Ostravě. Jsem rád, že se to povedlo,“ řekl Štěpán Chaloupek.

Jeho premiérový ligový zásah udělal radost také teplickému trenérovi Zdenku Frťalovi. „Všichni mu to přejeme, protože za posledního půl roku udělal obrovský progres a stal se stabilním členem reprezentace do 21 let. Dostal odměnu za to, jak přistupuje k fotbalu,“ chválil trenér Severočechů.

„Je cílevědomý, ctižádostivý. Odměna je to krásná, ale hezčí by bylo, kdyby dal i tu druhou hlavičku,“ mrzelo Frťalu, že Chaloupek za stavu 1:0 o kousek minul branku Pražanů.

Mladý obránce měl v zápase dost práce, oba týmy se totiž snažily útočit. „Hlavně ten druhý poločas se hrálo nahoru dolu, Bohemians chtěli dát gól. Když tlačili, chtěli jsme chodit do protiútoků. Byla zima, takže jsem se tím běháním docela zahřál. Vytlačování obrany, chytání náběhů, to je proti nim náročné,“ popsal Chaloupek druhou půli.

Chaloupek ve dvaceti letech hraje pravidelně první ligu, za Teplice v této sezóně nastoupil v každém zápase v základní sestavě. Údajně o něj projevila zájem pražská Slavia.

„Každého hráče těší, když se o něm mluví. Já se snažím plnit cíl ze začátku sezóny. Držet se nohama na zemi a vypouštět vše okolo, soustředit se jenom na hru. To mi problém nedělá. Jakmile jsem na hřišti, vnímám jenom balón a hřiště,“ prozradil Štěpán Chaloupek.

Zájem o něj by kouče Frťalu nepřekvapil. „Všude kde jsem byl, tam jsem hráčům přál, aby se ve svojí kariéře posunuli dál. Jestli o něj má zájem Slavia, to ukáže čas. Teď jsme rádi, že je o naše hráče zájem, a je úplně jedno, jaký tým o ně ten zájem zrovna má,“ prohlásil Zdenko Frťala.

Jeho tým bodoval potřetí za sebou a po šestnáctém kole mu v tabulce patří desáté místo.

