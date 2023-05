San Siro uvidí milánské semifinále Ligy mistrů. AC bude proti Interu chybět zraněný Ibrahimović

Milánské velkokluby AC a Inter se po 18 letech střetnou ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Úvodní semifinálové utkání začíná na San Siru ve 21 hodin a všichni věří, že se tentokrát obejde bez problémů a půjde především o fotbalovou krásu. Milán 15:34 10. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší útočnou hrozbou AC Milán je Olivier Giroud | Foto: Marco Canoniero | Zdroj: Profimedia

Druhé čtvrtfinále prestižní soutěže mezi oběma rivaly totiž v roce 2005 skončilo předčasně. V 73. minutě fanoušci Interu naházeli na hřiště světlice. Jejich tým totiž v součtu obou utkání doháněl už třígólové manko. Rozhodčí zápas zkontumoval poté, co jedna ze světlic zasáhla rameno brankáře AC Didy. Z utkání si tak fanoušci pamatují spíše než fotbal ikonické fotografie hráčů hledících na dým před tribunou na San Siru.

Stadion, kterému AC říká San Siro a Inter Stadio Giuseppe Meazza, tak bude před plánovou demolicí v roce 2026 hostit ještě další dvě vypjatá derby navíc.

„Musíme prokázat týmového ducha, bude důležité používat hlavu a srdce. U nás o zápalu nepochybuji. Chceme ho správně zužitkovat, všechny nástrahy navíc musíme překonat s vědomím, že v dvojzápase odehrajeme náročných 180 minut,“ tvrdí trenér Interu Simone Inzaghi.

AC bez Zlatana

S tím, že budou oba zápasy vyrovnané, souhlasí i trenér AC Stefano Pioli, který jde do zápasu s odhodláním. „Musím zdůraznit týmu, aby se všichni maximálně soustředili, ale zároveň si derby v semifinále užili. Uděláme vše, abychom se dostali dál. Je to první krok a my se na něj koncentrujeme.“

AC Milán má o motivaci navíc, v jeho kádru je totiž Zlatan Ibrahimović. Legendě, které chybí jako jedna z mála evropských trofejí ta pro vítěze Ligy mistrů. Švédský útočník sice AC proti Interu nepomůže kvůli zranění na hřišti, od 21 hodin bude ale možná doufat o přiblížení k postupu do finále víc, než kdyby bojoval na hrotu útoku.