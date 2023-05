Semifinále Ligy mistrů nabízí bitvu gigantů. Manchester City s kanonýrem Haalandem vyzve Real

Fotbalisté Realu Madrid a Manchesteru City se večer znovu utkají v semifinále Ligy mistrů. Před rokem byl jejich souboj ozdobou soutěže. Fanoušci viděli ve dvou zápasech celkem 11 gólů a také dramatický závěr. Postup do finále nakonec slavil po obratu v posledních minutách madridský klub. Utkání na stadionu Santiago Bernabéu začíná v 21.00. Madrid 11:54 9. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Erling Haaland bude velkou útočnou zbraní Manchesteru City v semifinále Ligy mistrů | Zdroj: Reuters

„Dnes večer se to stalo znovu. Jako předtím proti Chelsea nebo Paris St. Germain. Je těžké to vysvětlit, ale děje se to napříč historií Realu Madrid. Dokážeme se vrátit do zápasu, i když to vypadá, že to není možné. Jsme na to zvyklí,“ říkal před rokem trenér Ancelotti po dalším obratu Realu Madrid.

Ten proti Manchesteru City byl ale ještě o něco speciálnější. Anglický klub totiž držel v závěru odvety pohodlný náskok dvou branek. Když v tom se v nastavení dvakrát ve dvou minutách prosadil Rodrygo a poslal utkání do prodloužení.

Vítězný gól pak zařídil z penalty Benzema a Real slavil postup do finále. A to navzdory tomu, že Manchester City měl víc ze hry. Ve dvojutkání dominoval a vypracoval si i mnohem víc šancí. Madridský tým mezitím vyčkával na příležitost a potom, když bylo potřeba, udeřil. Z toho se letos budou chtít Citizens poučit, jak prozradil v rozhovoru pro BT Sport záložník Bernardo Silva.

„Dřív jsme si mysleli, že musíme celých 90 minut držet míč a útočit. Když ale hrajete proti týmům jako Real Madrid, je občas potřeba bránit. Zalézt na vlastní polovinu a tvrdě pracovat bez míče. A přesně na tom jsme tuhle sezonu zapracovali.“

Fantom Haaland

Dalším trumfem Manchesteru City je oproti loňsku Erling Haaland. Norský útočník, s 12 góly nejlepší střelec Ligy mistrů a nově také rekordman Premier League. Dát 35 branek za jednu sezonu anglické ligy totiž nikdo jiný než on nedokázal.

Jestli je ale v Lize mistrů jeden tým, který se nevyplatí podceňovat, je to Real Madrid, který navíc útočí už na patnáctý triumf. Důležitý krok k němu může udělat na vlastním stadionu už dnes večer, v 21 hodin nastoupí k úvodnímu semifinále proti Manchesteru City.