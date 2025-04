Branka platit neměla, má jasno expert Horváth o neuznaném gólu Bohemians v zápase proti Plzni

Fotbalová Chance liga má za sebou předposlední kolo základní části. Slavia je znovu blíž zisku titulu, o druhé místo budou až do konce hrát ostravský Baník, Plzeň a Sparta, do elitní šestky se dostal Liberec. „Ještě jsem to nikdy neviděl, aby čtvrtý rozhodčí pustil hráče obou týmů dříve do hry,“ komentoval gólovou situaci ze zápasu mezi Bohemians a Viktorií Plzeň expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 13:22 14. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí Jan Všetečka (druhý zprava) čeká na posouzení videorozhočího po vstřelené brance Bohemians | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Začneme zápasem Bohemians – Plzeň, rozhodčí neuznali domácím gól, protože čtvrtý sudí pustil předčasně do hry po ošetření dva protihráče, měla podle tebe branka platit?

Podle pravidel platit neměla. Ten příběh je ale nevídaný, ještě jsem to nikdy neviděl, aby čtvrtý rozhodčí pustil hráče obou týmů dříve do hry. Hráč Bohemians Kadlec byl rychlejší a přispěl k tomu, že Bohemka dala gól a po dlouhém videu a rozboru se branka odvolala. Podle pravidel správně, protože oba hráči byli ošetřovaní a rozhodčí je nesmí pustit do hry, než se zahájí hra znovu a to se nestalo. Oba hráči navíc nevinně schytali žlutou kartu, takže nadšení asi nebyli.

V přímém souboji o šesté místo, které jako poslední zajišťuje nadstavbovou skupinu o titul, vyhrál Liberec v Hradci Králové, co říkáš na vzestup Slovanu v posledních zápasech?

Určitě respektuji sílu Slovanu Liberec dopředu. Můj pohled je takový, že dostali nejméně gólů, asi 400 minut neinkasovali a to je základem toho, že mohou vyhrávat 1:0. V Hradci vedli dlouho 1:0 a až v 90. minutě přidali druhý gól. Mají skvělou šňůru a tím se probojovali na šesté místo.

Sparta po třech zápasech bez ligové výhry zabrala a porazila Mladou Boleslav, ale jednoznačné to určitě nebylo, myslíš, že se ještě může po základní části posunout ze čtvrtého místa výš?

Myslím, že po základní části už to nestihne, uvidíme, jak to bude vypadat v nadstavbě. Sparta nevypadala úplně svěže, dala krásný gól, měla nějaké šance, ale Mladá Boleslav nebyla úplně měřítkem, i když si v zápase utvořila nějaké šance. Pro Spartu to nebyl úplně test, na konci zápasu už si hlídala vítězství a Honza Kuchta přidal v 90. minutě druhý gól. Ten zápas se mi ale osobně moc nelíbil.

Vraťme se ještě k sobotnímu vítězství Slavie v Karviné, další dva góly v dresu Pražanů dal Vasil Kušej, který začal od trenéra Trpišovského dostávat šanci v základní sestavě, překvapuje tě jeho forma?

Nemyslím, že je překvapivá, on do Slavie s tou formou přicházel a pak ho přibrzdilo zranění. Teď v posledních dvou zápasech dal čtyři branky, což je pro něj skvělé a dobré pro Slavii, protože jí pomáhá, aby dokráčela k titulu.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025



Základní část Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 29 24 3 2 59:11 48 75 2. Plzeň 29 19 5 5 55:26 29 62 3. Ostrava 29 19 4 6 51:26 25 61 4. Sparta 29 18 5 6 54:32 22 59 5. Jablonec 29 14 6 9 46:25 21 48 6. Liberec 29 11 9 9 43:28 15 42 7. Hradec Králové 29 11 7 11 33:30 3 40 8. Olomouc 29 11 7 11 43:41 2 40 9. Karviná 29 10 8 11 37:50 -13 38 10. Mladá Boleslav 29 9 7 13 40:39 1 34 11. Bohemians 1905 29 8 10 11 32:41 -9 34 12. Teplice 29 8 7 14 31:42 -11 31 13. Slovácko 29 7 9 13 25:49 -24 30 14. Dukla Praha 29 5 9 15 21:43 -22 24 15. Pardubice 29 4 7 18 21:47 -26 19 16. Č. Budějovice 29 0 5 24 14:75 -61 5