Nadstandardní vztahy v šatně, myslí si Horváth o Trpišovského úspěchu. Tématem Sparty je změna

Fotbalová Chance liga má od soboty nového mistra. Po výhře 5:0 v Olomouci po čtyřech letech slaví titul pražská Slavia. „Málokdo najde odpověď na jejich tempo fotbal, a navíc mají výborné hráče," komentuje ligový titul pražské Slavie expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Rozhovor Praha 12:37 28. dubna 2025

Slavia získala titul čtyři zápasy před koncem sezony. Co stojí za její dominancí v tomto ročníku?

Nutno říct, že úplně zaslouženě, a teď to demonstrovali těmi posledními zápasy. Hrají takový tempo fotbal, který nikomu z naší ligy nevyhovuje. Málokdo na to najde odpověď, a navíc mají výborné hráče, což potvrzovali celou sezonu, když i v ne úplně stoprocentní sestavě zvládli vyhrávat zápasy, a slaví tak naprosto zaslouženě.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský se díky čtvrtému titulu stal nejúspěšnějším koučem v samostatné ligové historii. Čím je tak výjimečný?

Myslím, že má velmi nadstandardní lidské vztahy v šatně, a to jak s hráči, tak s realizačním týmem. On je ten šéf, ale má spoustu kluků, co za ním jdou už řadu let a je to v týmu vidět. Je tam nadstandardní atmosféra. Samozřejmě, když se vyhrává, tak je to jednodušší, ale to je jedna z věcí, které ovlivňují dění ve Slavii.

Druhé místo v tabulce si upevnila Plzeň, která v neděli i pod vaším dohledem porazila čtvrtou Spartu 2:0 a před třetím Baníkem, který podlehl Jablonci, má už čtyřbodový náskok. Překvapilo vás, jak bezradně Sparta ve Štruncových sadech vypadala?

Musím říct, že mě to hodně překvapilo, protože ten pohárový zápas, který se hrál v týdnu na Letné, tak Sparta nevypadala vůbec špatně. Tady ale došlo k takovému zhroucení a Sparta v neděli na Plzeň neměla, ten zápas byl kromě úvodních pěti minut jednoznačný ve prospěch Plzně.

Sparta měla jedinou šanci, kdy Martin Vitík překopl bránu a pak byla otázka času, kdy Plzeň promění své šance. Nakonec proměnila dvě a zaslouženě vyhrála. Nevím, jak se na to koukalo sparťanům, ale já bych z pohledu Sparty asi nadšený nebyl.

Sparťané na Plzeň ztrácejí už šest bodů a druhé místo se jim tak výrazně vzdálilo. Pokud ho Pražané nevybojují, čekáte konec trenéra Larse Friise?

Myslím, že je to velké téma. V neděli ten výkon vypadal opravdu bezradně a i kluci na trenéra reagovali malinko divně, co je alespoň vidět z venku. Ve Spartě by asi mělo dojít k výměně trenéra.

Po prohře s Mladou Boleslaví do druhé ligy definitivně padají České Budějovice. Může klubu sestup paradoxně pomoct v tom, že se v jeho fungování něco změní?

No já doufám, protože Budějovice prostě patří na ligovou mapu. Prostředí, tréninkové podmínky, to k tomu patří, ale je potřeba udělat pořádek ve vedení klubu, a tam je zakopaný pes. Doufám, že to v Budějovicích co nejrychleji vyřídí, aby mohly zase přemýšlet o tom, že budou hrát brzy ligu.