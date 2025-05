Titul je ve správných rukou, hodnotí uplynulý ročník ligy expert Horváth. ‚Ve Spartě musí přijít vítr,‘ dodává

Skončila fotbalová Chance liga. Titul získala pražská Slavia, druhá skončila Plzeň, třetí Baník Ostrava. A na čtvrtém místě, posledním, které zaručuje kvalifikaci evropských pohárů, je Sparta. „Slavia měla tak nadupaný a vyvážený kádr, že když někdo vypadl, tak na hřiště šel někdo, kdo byl hodně podobný a vůbec tím netrpěla,“ hodnotil výkony Slavie v uplynulé sezoně expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 13:01 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie Praha | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Začněme úspěchy mistrovské Slavie. Pražané získali rekordní počet 90 bodů – o tři překonali loňské maximum Sparty. Navíc ligová domácí bilance Slavie – 18 utkání, 18 výher. Co svěřence Jindřicha Trpišovského v uplynulé sezoně nejvíc zdobilo?

Vše, co jsi zmínil, tak jednoznačně potvrzuje, že titul je ve správných rukou. Slavia byla nejkonstantnější ve výkonech, sbírala body, v domácích zápasech projela bez ztráty kytičky. Měla tak nadupaný a vyvážený kádr, že když někdo vypadl, tak na hřiště šel někdo, kdo byl hodně podobný a Slavia vůbec netrpěla. Zaslouženě slaví titul.

Sparta se nakonec na poslední chvíli dostala aspoň do předkola Konferenční ligy, očekáváš během letní pauzy velké změny v kádru Pražanů, kde potřebuje Sparta nejvíc posílit?

Je to velká otázka a hodně se o tom diskutuje. Musí přijít velký vítr, velký průvan a troufnu si říct, že polovina kádru by tam neměla být, protože tohle byl málem velký malér. Sparta dokonce doma s Olomoucí prohrávala, ale naštěstí Quazim Laci vyrovnal a Spartě zachránil alespoň předkolo Konferenční ligy. Sezona nějak dopadla, ale všichni sparťané cítí, že to není dobře a musí přijít velká změna.

Na tuhle bombu Qazima Laciho neměl Koutný nárok 💣 pic.twitter.com/p8ook4NgSp — Chance Liga (@chanceliga) May 24, 2025

Které mužstvo by Pavel Horváth označil za největší překvapení ročníku?

Mě se hodně líbila Olomouc. Trenér Tomáš Janotka, který začínal první rok v lize, tak nastavil velmi dobrý systém, který týmu vyhovoval, a Olomouc vyhrála český pohár a skončila v první skupině sice šestá, ale nadělala těm silnějším frajerům spoustu paseky. Myslím, že to mužstvo má budoucnost a pro mě je Olomouc největší překvapení.

Jací hráči tě nejvíc zaujali a můžou se podle tebe třeba vydat do zahraničí?

Myslím, že Plzeň už určitě neudrží asi Pavla Šulce, který měl druhou výbornou sezonu, prosazuje se v reprezentaci, pohárech a tenhle hráč asi českou ligu opustí. Máme spoustu mladých hráčů, co se derou dopředu, takže se máme na co těšit i v další sezoně.

Pojďme ještě na úplný spodek tabulky, bez jediné výhry jsou České Budějovice, a tak sestupují. Do baráže s druholigovými týmy půjdou Pardubice, které se utkají s Chrudimí, a pražská Dukla, ta narazí na Vyškov. Jaký průběh dvojzápasů o nejvyšší soutěž očekáváš?

Obě mužstva už o víkendu prostřídala sestavu, protože první zápas baráže se hraje už ve středu. Čekám, že spíš Pardubice budou mít problémy s Chrudimí než Dukla s Vyškovem. Jsem zvědavý, protože tyhle zápasy jsou spíš o hlavě.