Kuchta je zpět, chválí expert Horváth sparťanského útočníka. Baník je podle něj silný a daří se mu

Fotbalisté Slavie i po 21. kole vedou tabulku Chance ligy o 10 bodů, v Pardubicích vyhráli 2:0. O víkendu se dařilo všem klubům z elitní čtyřky. Naopak České Budějovice i dál čekají na první výhru v tomto ročníku. Sparta porazila Hradec Králové. „Myslím, že Kuchta má velký podíl na tom, že Sparta zklidnila svůj projev," myslí si fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Rozhovor Praha 15:32 10. února 2025

Byl jste v neděli na Letné, kde Sparta porazila Hradec Králové 3:0 i díky další brance navrátilce Jana Kuchty. Je reprezentační útočník zpět ve své ideální formě?

Je zpátky, vypadal velmi svěže, velmi dobře a myslím, že tak působil i na ostatní hráče a fanoušky. Myslím, že má velký podíl na tom, že Sparta zklidnila svůj projev, odskakuje si ze svého postu na špici až někam doprostřed, kde dělá převahu, a má i velkou kvalitu na míči. Ano, Jan Kuchta je zpět.

Sparta v tabulce ztrácí tři body na druhou Plzeň, která v sobotu zdolala Liberec 3:2. Rozhodující gól dal domácí stoper Svetozar Markovič, který krátce předtím coby poslední hráč fauloval soupeře, ale dostal jen žlutou kartu. Šlo podle vás o velké ovlivnění zápasu?

Z pohledu Liberce i z pohledu mého to trochu zápas ovlivnilo. Myslím, že to asi měla být červená karta, protože Markovič byl v tu chvíli posledním hráčem, ačkoliv tam mohou být různé výklady pravidel. Markovič vstřelil rozhodující gól, což byla v tu chvíli pro Liberec smrtelná rána, ale fotbal tohle přináší a nabízí se to každý víkend. Nebudu to kritizovat, spíš o tom povyprávím. Byl to velmi zajímavý zápas a pro Plzeň důležité tři body.

Čtvrté místo si upevnil ostravský Baník, který porazil 1:0 Olomouc i přesto, že mu kvůli zdravotním problémům chybělo několik opor. Mají Ostravané teď nejlepší tým za poslední roky?

Dá se to tak říct. Myslím, že vyhrávají i zápasy, kde se jim úplně nedaří, i když to nebyl tenhle případ, protože Olomouci mohli dát daleko více gólů. Jedním z témat Desítky budou i spalovači, protože šancí bylo spoustu a bohužel se to Baníku nedařilo využít, ale získali tři důležité body. Baník je silný, i když měl výraznou marodku.

Poslední České Budějovice prohrály na Bohemians 0:1 i proto, že hostující Jiří Skalák v první půli nedal penaltu. Po zápase pak mluvil o tom, že schválně kopal jinam než obvykle, protože v týmu soupeře byl jeho bývalý spoluhráč Aleš Čermák, který ho dobře zná. Vy jste, Pavle, zahrával nejvíc pokutových kopů v ligové historii - přemýšlel jste před exekucí podobně?

Je zajímavé vnímat, co se hráčům honí v hlavě. Každý má někoho známého v týmech, proti kterým nastupuje, ale tohle mě nikdy nenapadlo. Vím, že se na to brankáři připravují, trenéři brankářů mají statistiky a někdy je to loterie, ale většinou to rozhodne střelec. V neděli bohužel Jirka Skalák zklamal, a tím pádem nemají Budějovice ani bod.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 10. 2. 2025) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 21 18 2 1 44:7 37 56 2. Plzeň 21 14 4 3 42:19 23 46 3. Sparta 21 13 4 4 40:22 18 43 4. Ostrava 21 13 3 5 34:20 14 42 5. Jablonec 21 10 3 8 35:19 16 33 6. Mladá Boleslav 21 8 7 6 33:24 9 31 7. Olomouc 21 8 5 8 30:32 -2 29 8. Hradec Králové 21 8 4 9 20:20 0 28 9. Bohemians 1905 21 7 7 7 26:30 -4 28 10. Slovácko 21 6 7 8 20:32 -12 25 11. Liberec 21 6 6 9 30:26 4 24 12. Karviná 20 6 6 8 24:33 -9 24 13. Teplice 21 6 4 11 25:34 -9 22 14. Pardubice 21 3 6 12 17:31 -14 15 15. Dukla Praha 20 3 4 13 15:36 -21 13 16. Č. Budějovice 21 0 4 17 7:57 -50 4