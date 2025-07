Osm sekund a roh. Ve fotbalové lize začínají platit nová pravidla pro brankáře a hráče. Týkají se i penalt

Ve fotbalové lize začala platit nová pravidla, která můžou leckoho zmást. Součástí úprav jsou hlavně tři velké změny týkající se brankářů, penalt i rozhodčích.

Na novinku v pravidlech si museli zvykat hráči a fanoušci na mistrovství světa klubů. Po zákroku gólmana začne sudí gesty odpočítávat osm sekund. Pokud brankář do té doby nerozehraje, bude z toho roh pro soupeřův tým.

„Rozhodčí, stejně jako třeba v házené, kde se signalizuje pasivita, tak tady by měl ukazovat odpočet na prstech ruky. Myslím, že je to dobré,“ komentuje jedno z nových pravidel expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.

„Už se nedočkáme zdržování brankáře tak, že chytí míč a všichni čekáme, co se bude dít,“ navázal na pětinásobného mistra nejvyšší soutěže ligový sudí Jan Všetečka.

Ten vysvětlil, že start odpočtu bude záviset i na sudím – a taky to, že při opakovaném porušení pravidel přijde karetní trest.

„I my máme s brankářem trpělivost, a proto ho po druhém porušení jen upozorníme a nařídíme kop z rohu. Potřetí už mu ale dáváme žlutou kartu,“ doplňuje Všetečka.

Měnit se bude i penaltové pravidlo. Pokud hráč při kopu uklouzne, zahraje míčem v pádu dvakrát a dá gól, bude se jeho pokus opakovat. Doteď arbitři takový gól neuznávali a přisuzovali balon rovnou soupeři.

Už se tedy nestane to, co v play-off Ligy mistrů v uplynulé sezoně, kdy takto v rozstřelu neplatila branka Juliana Alvaréze, vinou které Atlético Madrid podlehlo Realu.

UEFA have provided footage showing Julian Alvarez making "minimal" contact with the ball during his penalty against Real Madrid.



(via @UEFA) pic.twitter.com/FxH6MBzA8L