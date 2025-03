Los pro Spartu teď není dobrý, myslí si Horváth po její ztrátě s Plzní. Slavia je titulu velmi blízko, dodává

Fotbalisté Sparty klesli v tabulce Chance ligy ze druhého na čtvrté místo. Pražané v nedělním šlágru 27. kola této sezony prohráli na Letné s Plzní 2:4, na třetí Viktorii ztrácejí bod a na druhý Baník Ostrava ještě o bod víc. „Brzké vyrovnání tomu prospělo a Plzeň v průběhu celého zápasu byla lepší,“ komentoval nedělní prohru Sparty na Letné s Plzní expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 12:55 31. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Plzně porazili na Letné Spartu 4:2 | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Sparta v utkání s Plzní díky Lukáši Haraslínovi brzy vedla, hosté ale ještě do přestávky skóre otočili. Čemu to přičítáte?

Ten nástup Sparty byl skvělý. Říkal jsem si, že to bylo asi nějaké uspokojení, že Sparta šla brzy do vedení a hrála deset minut výborně, anebo to, že Plzeň začala hrát až od té vstřelené branky, kterou dostala. Brzké vyrovnání tomu prospělo a Plzeň v průběhu celého zápasu byla lepší.

K výhře Plzně na Letné přispěl dvěma góly útočník Rafiu Durosinmi, který se na jaře vrátil po těžkém zranění kolena a ve všech soutěžích se trefil už sedmkrát. Je zpátky ve své top formě?

Je výborný. Odvádí skvělou práci, velmi těžko se brání, protože je obrovský. Je to dvoumetrový hráč tmavé pleti, umí výborně nohama oběma, což prokázal při druhém gólu, kdy se trefil nádherně. Sparťané, společně s Matějem Vydrou, s ním měli velké problémy.

Jirko! Kolíčky! 🧺

Protože tohle byl věšák ⚽️ pic.twitter.com/zImfMJuRM0 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) March 30, 2025

Sparta v lize ztratila podruhé v řadě a v sobotu se představí v Ostravě, která naopak v nejvyšší soutěži pětkrát v řadě vyhrála. Koho z trojice Sparta, Baník, Plzeň v souboji o druhé místo nejvíc favorizujete?

Ještě bych té otázce utekl, protože je opravdu ještě hodně bodů. Ten los pro Spartu teď není dobrý, jede do Ostravy, která je rozjetá. Všichni sázkaři budou dávat jedničku na Baník, ale já bych byl opatrný, protože Sparta už několikrát dokázala, že se umí vzepřít osudu a zápas rozhodnutý není. Pro Spartu to ale není výchozí pozice, kterou by chtěla.



Vedoucí Slavia v sobotu remizovala na Dukle 0:0, v čele tabulky má ale pořád komfortní dvanáctibodový náskok. Jsou její mistrovské oslavy už jen otázkou času?

Dá se to říct, protože boj o druhé místo se mužstva potkají mezi sebou. I když Slavia nevyhrála, tak přidala bod do náskoku. Na Slavii budou střízliví a koncentrovaní, ale je to velmi blízko.



Poslední České Budějovice v lize znovu prohrály, tentokrát v Hradci Králové 0:1. Zápas rozhodl obránce Jakub Klíma, který se v nejvyšší soutěži trefil až ve svém 175. zápase. Myslíte, že měl dlouhé čekání na branku v hlavě?

Nemyslím si. Je to hodně defenzivní hráč a ví to, že nedal gól. Když se ta šance blížila, tak mu všichni spoluhráči i fanoušci přáli, aby ta střela skončila v bráně, což se povedlo. I k takovému úspěchu patří gratulace a je to počin, kterému patří respekt.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 31. 3. 2025) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 27 22 3 2 53:10 43 69 2. Ostrava 27 18 3 6 48:24 24 57 3. Plzeň 27 17 5 5 51:25 26 56 4. Sparta 27 17 4 6 51:31 20 55 5. Jablonec 27 12 6 9 44:25 19 42 6. Olomouc 27 11 6 10 40:37 3 39 7. Hradec Králové 26 10 7 9 27:25 2 37 8. Liberec 27 9 9 9 39:28 11 36 9. Karviná 27 9 8 10 35:45 -10 35 10. Mladá Boleslav 27 9 7 11 40:36 4 34 11. Bohemians 1905 27 8 10 9 31:37 -6 34 12. Teplice 27 8 6 13 30:40 -10 30 13. Slovácko 26 7 8 11 22:40 -18 29 14. Dukla Praha 27 4 9 14 19:41 -22 21 15. Pardubice 27 3 7 17 19:46 -27 16 16. Č. Budějovice 27 0 4 23 13:72 -59 4