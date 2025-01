Zimní přestávka končí, fotbalové jaro začíná. ‚Nejtužší bude boj o druhé místo,‘ předpovídá expert Horváth

Zimní přestávka je u konce a jaro nabídne spoustu zápletek. Na mistrovský trůn se tlačí Slavia, která by na něm chtěla vystřídat Spartu. Ta nemá po zpackaném podzimu jisté ani druhé místo. Jednou nohou ve druhé lize jsou České Budějovice, které mají od sestupu zachránit staronoví trenéři. Praha 18:22 31. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prince Kwabena Adu | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Jihočeský klub v lednu opět převzal staronový majitel Vladimír Koubek. Odvolal kouče Františka Straku a o zázrak v podobě záchrany bude usilovat staronový trenérský pár Jiří Lerch - Jiří Kladrubský. Na barážové příčky ztrácí České Budějovice devět bodů.

„Všichni samozřejmě umíme počítat, bodový rozdíl je obrovský, ale já slibuji, že s celým týmem uděláme vše pro to, abychom se s tím pokusili něco udělat. Bude teď důležité to utkání s Duklou Praha,“ ví moc dobře Lerch.

Hodně podle něj napoví o šancích na záchranu už sobotní souboj s Duklou, která je předposlední.

„Je to pořád nějaký schůdek, po kterém chceš vystoupat a když to zvládneme, bude před námi další schod a uvidíme, jak to bude vypadat,“ dodal jeden z trenérů Českých Budějovic.

Boj o čelo

Zdánlivě jednoznačně může vypadat před startem jarní části Chance ligy také situace na špici tabulky.

V posledních dvou sezónách dominovaly Sparta se Slavií, když mistrovský titul získal vždy tým z Letné. Teď mají silného konkurenta také ve Viktorii Plzeň.

„Plzeň je stabilně dobrá a myslím, že její cíl bude určitě bojovat o druhé místo. Sílu na to má a ten boj o druhé místo bude nejtužší,“ předvídá fotbalový expert Radiožurnálu Pavel Horváth.

To ale neznamená, že by si ve Slavii měli myslet, že už mají titul v kapse, byť Plzeň je sedm bodů a Sparta dokonce třináct bodů zpět.

„Slavia má náskok, který vypadá jednoznačně, ale zápasů je hodně a vidíme, že pokud mužstvo postihne nějaká viróza, zranění, což nikomu nepřeji,“ tak se to může zamotat, uzavírá Horváth.

Pronásledovatele Slavie, která nastoupí v neděli proti Mladé Boleslavi, čeká ostrý jarní start: Plzeň bude hrát v pondělí v Olomouci a Sparta v neděli na Slovácku.

V dalších zápasech úvodního jarního kola se Karviná utká s Teplicemi, Liberec s Ostravou, ve východočeském derby se střetne Hradec Králové s Pardubicemi a Jablonec vyzve Bohemians.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 31. 1. 2025) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 19 16 2 1 41:7 34 50 2. Plzeň 19 13 4 2 38:15 23 43 3. Sparta 19 11 4 4 35:22 13 37 4. Ostrava 19 11 3 5 32:20 12 36 5. Jablonec 19 9 3 7 31:16 15 30 6. Mladá Boleslav 19 7 7 5 31:22 9 28 7. Olomouc 19 7 5 7 28:30 -2 26 8. Hradec Králové 19 7 4 8 17:17 0 25 9. Slovácko 19 6 7 6 18:26 -8 25 10. Liberec 19 6 6 7 28:22 6 24 11. Karviná 19 6 5 8 23:32 -9 23 12. Bohemians 1905 19 5 7 7 24:30 -6 22 13. Teplice 19 6 3 10 23:31 -8 21 14. Pardubice 19 3 6 10 17:26 -9 15 15. Dukla Praha 19 3 3 13 15:36 -21 12 16. Č. Budějovice 19 0 3 16 7:56 -49 3