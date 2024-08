Olomouc je na čele tabulky i díky Klimentovi, myslí si expert Horváth. Slavii to úplně nešlapalo, dodává

Fotbalisté pražských S se dost natrápili, přesto v domácí Chance Lize přidali další vítězství. Čelo tabulky tak zůstává stejné: vede Sparta o dva body před Plzní a Slavií. 5. kolo nejvyšší fotbalové soutěže zhodnotil ve vysílání Radiožurnálu expert Pavel Horváth, který v minulosti působil ve všech třech zmiňovaných klubech. Praha 12:09 19. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kliment (druhý zleva) se raduje se spoluhráči i s mládeží | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Slavia i Sparta vyhrály 2:1, ale neměly to vůbec snadné. Vršovický klub musel v závěru otáčet zápas s Teplicemi, Sparta se v posledních minutách strachovala o vítězství v Jablonci. Proč se oba favoriti trápili?

Myslím, že Sparta se úplně netrápila, ale pak Jablonec snížil na 2:1 v 88. minutě a bylo pak dlouhé nastavení kvůli tomu, že sparťanští fanoušci tam měli nějakou pyrotechniku. Spíš se asi báli o výsledek, aby ho neztratili v závěru, protože Sparta nehrála vůbec špatně a měla spoustu šancí.

„Slavii to nešlapalo podle plánu a otočila to až náhodným gólem Oscara. Na druhou stranu ale musela být daleko větší radost po otočení utkání, protože když vyhrajete 3:0, tak je to radost, ale tyhle zápasy, které se otočí v posledních minutách, tak musí být euforie veliká.

Bez problémů naopak svůj zápas zvládla Plzeň, která vyhrála 3:0 v Českých Budějovicích. Ty jako jediné stále nezískaly ani bod, přestože už přivedly několik posil, na druhou stranu ztratily klíčového záložníka Suchana. Co se musí na jihu Čech stát, aby Dynamo zvýšilo své naděje na záchranu?

To je těžká věc. V průběhu sezony je to hodně těžké. Vypadá to, že v týdnu je času na trénink dost, ale ono to tak není. Po zápase musí být odpočinek, před zápasem se na sto procent nedá sprintovat a něco nacvičovat. Budou asi čekat na reprezentační pauzu v září, tam budou mít 14 dní na to, aby dali mužstvo dohromady. Je to pro ně těžká pozice a vůbec jim to nezávidím.

Mimo Spartu, Slavii a Plzeň se výsledkově nejvíc daří Olomouci, kterou táhne nejlepší kanonýr soutěže Jan Kliment. Za pět utkání dal v lize pět gólů, což je stejně jako za předchozí dvě sezóny v Plzni. Čím si vysvětlujete jeho střelecké obrození?

Měl jsem možnost být s Honzou v Plzni. Měl velikou smůlu na zranění a byl polovinu sezony mimo hru. Pro trenéra je pak těžké spoléhat na hráče, který není fit. Obzvlášť v Plzni nebo v pražských klubech, kde je konkurence veliká a hráči bojují o svůj hrací čas. Honza je teď evidentně zdravý, je vidět na jeho výkonech síla a sebevědomí. Dal pět gólů, což je skvělá bilance a i díky tomu je Olomouc na čele tabulky.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 19. 8. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Sparta 5 5 0 0 12:4 8 15 2. Plzeň 5 4 1 0 12:1 11 13 3. Slavia 5 4 1 0 9:1 8 13 4. Olomouc 5 3 1 1 8:6 2 10 5. Hr. Králové 5 3 0 2 4:3 1 9 6. Slovácko 5 2 2 1 2:3 -1 8 7. Liberec 5 2 1 2 8:5 3 7 8. Jablonec 5 2 1 2 5:3 2 7 9. Bohemians 1905 5 2 1 2 5:5 0 7 10. Mladá Boleslav 5 2 0 3 10:7 3 6 11. Ostrava 4 2 0 2 3:3 0 6 12. Pardubice 5 1 0 4 4:8 -4 3 13. Teplice 5 1 0 4 5:10 -5 3 14. Dukla Praha 5 1 0 4 2:8 -6 3 15. Karviná 4 1 0 3 3:10 -7 3 16. Č. Budějovice 5 0 0 5 1:16 -15 0