Cesta za titulem je kratší a kratší, myslí si expert Horváth o Slavii. V souboji s Plzní ji mírně favorizuje

Fotbalisté Slavie půjdou do ligového utkání s druhou Plzní s náskokem deseti bodů. Ve víkendovém 22. kole ani jeden z nejlepších dvou týmů Chance ligy nezaváhal, slávisté zdolali Ostravu 1:0, Plzeň zvítězila 2:0 v Teplicích. „Slavia výborně brání, je to základ její hry a nuly vzadu jí přinášejí body," komentoval souboj pražské Slavie s ostravským Baníkem expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 11:20 17. února 2025

Slavia za první tři jarní kola nejenže neztratila ani bod, ale ještě nedostala žádný gól. Čím si to vysvětlujete?

Musím říct, že ten nedělní zápas byl výborný. Baník, který přijel s velkým očekáváním, tak byl taky skvělý, ale nedostal od Slavie žádnou výraznou šanci. Slavia výborně brání, je to základ její hry a nuly vzadu jí přinášejí body. Zvládají ty zápasy 1:0 a cesta za titulem je kratší a kratší. Ale i Baník hrál velmi dobře.

Už v neděli nás čeká souboj Plzně se Slavií, domácí ale ještě předtím odehrají v Evropské lize odvetu proti Ferencvárosi Budapešť. Ovlivní to souboj nejlepších dvou týmů Chance ligy?

Pro Plzeň to je velmi zajímavý zápas, protože první vzájemný zápas ukázal, že na něj mají a postup by mohl být reálný. Hlavní zaměření bude na čtvrteční zápas a to, co se bude dít potom, tak bude Plzeňáky zajímat až pak. Mírná výhoda je na slávistické straně, protože terény jsou těžké, může se stát, že Plzeň bude hrát i prodloužení a tam síly pak ubývají. Jsem ale přesvědčen, že se Plzeň na zápas připraví kvalitně.

Velkým tématem ligového víkendu byly i technické problémy v Karviné. Utkání se Spartou bylo dvakrát na dlouho přerušené, protože na tamním stadionu zhasla světla. Zažil jste to někdy a jak je to nepříjemné pro hráče, trenéry i fanoušky?

Zažil jsem kratší pauzy. Spíš, když se hodí dýmovnice, petarada. Zažil jsem i vypadnutí světel, ale ne na takovou dobu. Musím říct, že v takovém chladu, který navečer je, tak je to velká nepříjemnost. Jsou zdravotní ošetření, která trvají minutku, dvě, ale 15 až 20 minut, to je dlouhá doba. Asi nejlepší je zahnat hráče do šatny, aby se zahřáli, protože na hřišti člověk během chvilky prochladne a hrozí zranění.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 17. 2. 2025) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 22 19 2 1 45:7 38 59 2. Plzeň 22 15 4 3 44:19 25 49 3. Sparta 22 14 4 4 43:24 19 46 4. Ostrava 22 13 3 6 34:21 13 42 5. Jablonec 22 11 3 8 38:21 17 36 6. Olomouc 22 9 5 8 34:32 2 32 7. Mladá Boleslav 22 8 7 7 34:27 7 31 8. Hradec Králové 22 8 5 9 22:22 0 29 9. Bohemians 1905 22 7 8 7 28:32 -4 29 10. Liberec 22 7 6 9 33:27 6 27 11. Slovácko 22 6 8 8 20:32 -12 26 12. Karviná 21 6 6 9 26:36 -10 24 13. Teplice 22 6 4 12 25:36 -11 22 14. Pardubice 22 3 6 13 17:35 -18 15 15. Dukla Praha 21 3 5 13 15:36 -21 14 16. Č. Budějovice 22 0 4 18 9:60 -51 4