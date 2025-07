Místo podavačů podstavce. Hráči i realizační týmy změnu ve fotbale vítají

Další sezona fotbalové Chance ligy začne už příští týden. Jednou z novinek při zápasech budou podstavce na míče - ty výrazně oslabí roli podavačů, kteří čas od času svým chováním pomáhali domácímu klubu. Jaké jsou na změnu reakce? Praha 17:46 8. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Sadílek se připravuje na hod dlouhého autu, čímž je pověstný | Foto: Vlastimil Vacek, Právo | Zdroj: Profimedia

Obránce Slavie Douděra při květnovém derby se Spartou reagoval na poměrně bizarní, byť ne úplně ojedinělý moment. Sparťan Lukáš Sadílek si chtěl v první půli vzít jiný míč pro autové vhazování, podavač na stadionu v Edenu ale úplně nespolupracoval a záložník letenského klubu mu ho tak z náručí musel vzít sám.

Ligová fotbalová asociace se chce podobných incidentů vyvarovat, i proto si hráči od nové sezony budou brát balóny ze speciálních podstavců rozmístěných kolem hřiště.

„Je to nejjednodušší řešení. Předejdeme vypjatým situacím. Jsem rád, že se to povedlo prosadit. Fotbalu to podle mě může hodně pomoc,“ řekl Radiožurnálu Sport manažer A-týmu Slavie a šestinásobný mistr ligy Stanislav Tecl.

Podstavců s balóny bude podél hrací plochy třináct. Podavači z domácího klubu ztratí svoji hlavní funkci a míče budou pouze pokládat na stojany. Jen v případě odkopu od branky budou moct dát balón gólmanovi.

Tři nejdiskutovanější situace minulé sezony na našich sítích? Na třetím místě byl tenhle spor sparťana Lukáše Sadílka se slávistickým podavačem míčů, který mu nechtěl balon vydat... #chanceliga pic.twitter.com/rJsTHMGzee — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) July 7, 2025

„Tohle pravidlo se zavedlo hlavně kvůli tomu, aby se v posledních minutách nezdržovalo, i díky podavačům míčů. Ti často míče hostujícímu týmu nechtějí podávat v daný moment. Rozhodně si myslím, že to hru hodně urychlí a předejdeme nepříjemným situacím,“ věří záložník Mladé Boleslavi Roman Macek.

Míčů bude při utkáních k dispozici celkem patnáct. Jeden ve hře, další u čtvrtého rozhodčího a zbytek na podstavcích v přesně určených rozestupech. Všechny zmiňované novinky se kromě Chance ligy týkají i druhé nejvyšší soutěže.

„Pokud budeme pozorní, tak můžeme míč rychle hodit do hry a mít z toho nějaký zajímavý break. Určitě by se tomu měla věnovat pozornost,“ myslí si českobudějovický záložník Michal Hubínek.

„Jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Co my Češi zase vymyslíme. Nějakou skulinku v tom určitě zase najdeme,“ navázal na Hubínka kouč druholigových fotbalistů Prostějova Jozef Weber.