Syn si přál uspořádat charitativní turnaj. Po jeho úmrtí jej v Brně-Ivanovicích organizuje jeho otec

„Turnaj se jmenuje Domčův sen. Je to sen mého syna, který před dvěma lety onkologicky onemocněl. Jeho snem bylo uspořádat fotbalový turnaj, kde si zahraje a kde zviditelní Nadační fond dětské onkologie Krtek, protože se stará o děti a o rodiče, pomáhá v každodenní strasti, kterou mají. Bohužel loni na podzim nemoci podlehl. Jako tatínek si myslím, že dětské sny se mají plnit,“ popisuje Radiožurnálu Robert Bárta.

Boj proti rakovině před fotbalovým stadionem. Za příspěvek Joe daruje památeční fotku z místa Číst článek

Jeho syn Dominik před onemocněním hrál fotbal za Svratku Brno. Dvanáctiletý chlapec přišel s nápadem na uspořádání charitativního turnaje při dlouhém pobytu v nemocnici.

„Často se probudil se snem, že hraje fotbal na Svratce. Pak řekl: Až se uzdravím, uděláme fotbalový turnaj, kam pozveme další týmy. Pro něj byly důležité informace o dětské onkologii pro všechny děti,“ říká Bárta.

Hlavním cílem fotbalového turnaje není jenom vybrat peníze na fungování Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Pořadatelé si přejí především zasáhnout samotné účastníky fotbalové soutěže pro žákovská družstva.

„Děti budou poprvé ve svém životě přímo donátory a účastníky nějaké charitativní akce. To je z mého pohledu velmi důležitá edukativní záležitost. Vysvětlit dětem, že v životě není jen radost, což je ten sport, ale i starost, což je ta charitativní část toho turnaje,“ vysvětluje Bárta.

Zúčastní se Zbrojovka i Sigma

Pozvánku na turnaj přijala desítka moravských klubů, včetně těch největších, jako jsou Zbrojovka Brno a Sigma Olomouc. Podle sociální koordinátorky Nadačního fondu dětské onkologie Krtek Kateřiny Doležalové se z akce nenápadně stala pro tuto organizaci možná největší událost roku.

‚Člověk si občas neuvědomí, že běží.‘ Walking fotbal na seniorském mistrovství si vyzkoušel i Šilhavý Číst článek

„Před půl rokem to vypadalo, že to bude jen jedna z událostí, dnes to ale nabývá obrovských rozměrů. Přijímáme to s pokorou a za mě to bude něco, co nemá ve všech rozměrech obdoby. Od toho, jak to vzniklo, proč to vzniklo, kdo je strůjcem celé té akce, až po to, jaký to bude mít průběh, přesah a do budoucna obrovský dosah,“ vypráví Doležalová.

Finanční pomoc sice na turnaji není ta nejdůležitější, i na ni ale organizátoři mysleli. Zúčastněné kluby poslaly peníze za startovné přímo na účet nadačního fondu.

„Velká část týmů stanovené startovné přeplatila ještě vyšší částkou,“ informuje Bárta, který se rozhodl uctít památku svého syna tím, že mu splní sen.