Chceme hrát kvalitní fotbal s kvalitou v záloze, říká před jarní částí ligy kouč Sparty Stramaccioni

Fotbalisté pražské Sparty rozehrají své úvodní jarní kolo sice až v neděli, jejich duel s Libercem ale už několik týdnů netrpělivě vyhlížejí sparťanští fanoušci. Čekají, zda se posílené mužstvo vedené italským trenérem Stramaccionim po neúspěšném podzimu zvedne. Praha 15:37 17. února 2018

Trenér Sparty Andrea Stramaccioni na tiskové konferenci před zahájením jarní části ligy.

Sparťanští fanoušci na podzim moc důvodů k radosti neměli. Jejich oblíbený tým brzy vypadl z evropského i domácího poháru, v lize už je po polovině soutěže prakticky bez šance na titul a k tomu navíc v prosinci ukončil kariéru největší oblíbenec letenských tribun - Tomáš Rosický.

Právě bývalý záložník Arsenalu teď ale může Spartě pomoci vyškrábat se zpátky na vrchol. V zimě se totiž stal pravou rukou nového sportovního ředitele Zdeňka Ščasného a společně tak usnadňují práci sparťanskému trenérovi Stramaccionimu.

„Otevřeně říkám, že mi dost pomáhá spolupráce se Ščasným a Rosickým, protože jsem ve své kariéře byl zvyklý spolupracovat se sportovním ředitelem. Myslím si, že by mezi trenérem a majitelem měl být člověk, který chodí i na hřiště a můžete s ním všechno probírat. Tak jsme to měli i na soustředění," řekl italský trenér.

To, jak Ščasný s Rosickým italskému trenérovi Andreovi Stramaccionimu pomáhají, bylo vidět nejen na soustředění, ale už při tvoření sparťanského kádru pro jarní část sezony. Největší zimní posilu - rumunského záložníka Stancia, který by měl zacelit díru právě po Rosickém, pomáhal vybírat sám Zdeněk Ščasný.

„Zaměřili jsme se na něj proto, že ho známe. Když se ta možnost objevila, tak jsem okamžitě reagoval tak, že by to pro nás bylo přesně to, co potřebujeme. Kromě toho, že je to kreativní hráč a že umí dát gól, je to hráč, který umí hrát dva posty. Je pracovitý a je to velice slušný člověk,“ popisoval rumunskou hvězdu Ščasný.

Nicolae Stanciu má před sebou úvodní soutěžní zápas v dresu Sparty po přestupu z Anderlechtu ⚽ pic.twitter.com/lk1g5Gl8iM — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 17. února 2018

Kromě Stancia přivedla Sparta i gabonského záložníka Kangu, který by měl vedle Stancia a Mavuby tvořit hlavní pilíře sparťanské středové řady. Stramaccioni věří, že přispějí k častému držení míče a dominance nad soupeři. A to i za cenu rizika, že s nimi bude tým vzhledem k nižší průměrné výšce zranitelný při obranných standardních situacích.

„Je důležité mít rovnováhu, protože když začneme s Mavubou, Kangou a Stancuem, kteří mají kolem 170 cm, tak potřebujeme, aby vypomáhali i krajní hráči. Rozhodli jsme se jít touto cestou, je to filozofie. Naším cílem je hrát fotbal, kdy budeme mít plnou kontrolu hry. Když začneme hrát nahoru - dolů, budeme mít problém, nemáme na to hráče. Máme typy hráčů na to hrát kvalitní fotbal s kvalitou v záloze. A to je cesta, kterou chceme jít,“ naznačil své plány Stramaccioni, který chce po nepovedeném podzimu se Spartou bojovat alespoň o druhé místo v tabulce.

„Samozřejmě je naším cílem, jsme pozitivní, máme na to. Hráčům jsem ale říkal, že se musíme soustředit na Slovan. Hrajeme doma před vlastními fanoušky, kteří si zaslouží vidět Spartu vyhrávat. Proto je naším nejbližším cílem zítřejší zápas,“ řekl Stramaccioni.

Za druhým místem poženou Spartu už v úvodním jarním kole proti Liberci i skalní ultras, kteří nedávno zrušili dlouhodobý bojkot domácích zápasů a na Letnou by se měli vrátit už v neděli.