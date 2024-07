Chceme prohánět týmy z Prahy. Přímý postup do Ligy mistrů je lákadlem, hlásí šéf fotbalové Plzně Šádek

V pátek odstartuje nový ročník fotbalové ligy. A boj o titul má pro tentokrát ještě o jeden náboj navíc. Vítěz má zajištěný přímý postup do Ligy mistrů. S tím jsou spojené velké finance, které klub automaticky získá. S vysokými ambicemi půjde do nového ročníku i Plzeň. Znovu se stratégem trenérem Miroslav Koubkem a znovu s cílem pozlobit Spartu a Slavii, dva největší aspiranty na titul. Plzeň 14:16 17. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf plzeňského týmu Adolf Šádek chce v nadcházející sezoně zabojovat o přímý postup do Ligy mistrů | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Plzeň dlouhodobě patří ke špičkovým týmům ligy. A nemá důvod na tom nic měnit ani pro začínající ročník.

„Zkusíme se probojovat do jedné z evropských soutěží do základní skupiny. V lize chceme potrápit kluky z Prahy. Letos ale nebude soutěž jen o Plzni, Slavii a Spartě, ale dobře posílily a jsou připravené i jiné kluby. Soutěž bude celkově vyrovnanější a my se budeme snažit hrát tak, abychom se drželi špičky a umístili se do třetího místa,“ říká předseda představenstva Adolf Šádek.

Mistr nadcházející sezony nezíská jen pohár a slávu, ale také otevřené dveře do hlavní soutěže Ligy mistrů. To je hodně lákavá představa. „Víme, o co hrajeme. Musíme udělat maximum, abychom na konci sezony my byli ti, kteří projdou do Ligy mistrů,“ přiznává záložník Viktorie Plzeň Lukáš Kalvach.

Kostra týmu zůstává

U týmu dál pokračuje velezkušený trenér Miroslav Koubek a i on věří, že tým je nachystaný dobře a může bojovat o přední příčky. „Odešel Tomáš Chorý, jinak je celý tým pohromadě. Zafixovaný kmen a kostra týmu zůstává. Dvanáct, třináct kluků, kteří táhli tým v konferenční lize, drží pospolu. Nemáme důvod být pesimističtí,“ říká šéf plzeňské střídačky.

Viktoriáni dokázali získat mistrovský titul v sezoně 2021-2022, kdy zaskočili právě obě pražská „S“. A pamatují si dobře i na rok 2018, také ligu vyhráli a přímo postoupili do základní části Ligy mistrů.

„Už jsem to klukům v Praze říkal, že sezony, kdy se hraje o přímý postup do Ligy mistrů, tak je to moje silnější disciplína. Jsme na soutěž nachystaní dobře. Budeme se snažit úspěšně vstoupit do začátku ligy a pak dobře navázat. Liga mistrů je velké lákadlo, ale bohužel v soutěži je šestnáct klubů. Minimálně pro půlku z nich bude účast v Lize mistrů cíl. Budeme bojovat od začátku,“ říká před startem nového ligového ročníku Šádek.

