Chci se předvést i českým fanouškům. Kádr máme solidní, snad se dobře naladíme na Euro, věří Schick

Čeští fotbalisté ve středu odletí do Norska, kde se v pátek představí v přípravném utkání s domácím Norskem. Debut v reprezentačním A-týmu si bude moct připsat hned pětice nováčků, zápas na stadionu v Oslu ale vyhlíží třeba i Patrik Schick. Nejlepší střelec aktuálního výběru totiž kvůli zranění za národní tým téměř rok a půl nehrál. Praha 15:13 20. března 2024

Kanonýr Leverkusenu v reprezentačním dresu naposledy nastoupil předloni v září. Češi tehdy v Lize národů prohráli ve Švýcarsku 1:2 a Patrik Schick dal krátce před pauzou jediný gól hostů. Od té doby ho zdravotní problémy na srazy národního týmu nepouštěly a hlavní ofenzivní hvězda Čechů vynechala celou evropskou kvalifikaci. Teď je ale zpátky.

„Vždy když jedu na sraz národního týmu, tak tam jedu s velkou motivací. Chci se ukázat i českým fanouškům, kteří mě ještě třeba tolik nesledují. Kádr máme docela solidní, takže věřím, že už na tomto srazu se dobře připravíme, uhrajeme dobré výsledky a pojedeme s dobrou fazónou na Euro,“ řekl nedávno v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Patrik Schick.

Březnová gólová forma

Odchovanec Sparty se v březnu dostal do výborné formy a v posledních čtyřech zápasech hned čtyřikrát skóroval. Minulý čtvrtek nejprve dvěma góly v závěru zařídil Leverkusenu postup do čtvrtfinále Evropské ligy přes Karabach a o tři dny později Bayeru vystřelil bundesligovou výhru ve Freiburgu.

„Je vidět, že hraje v pohodě a je důležitý pro tým. Bavíme se o celku, který je jeden z nejlepších v Evropě. To, že se dostal do základní sestavy Leverkusenu, tak určitě něco znamená a je to skvělý signál pro všechny,“ těší asistenta trenéra národního týmu Jaroslava Köstla.

Leverkusen prožívá historickou sezonu, neprohrál už osmatřicet utkání v řadě, v čele bundesligové tabulky má desetibodový náskok před Bayernem Mnichov, a navíc zůstává ve hře i o triumf v Evropské lize.

V posledním vítězném duelu ve Freiburgu Schick nastoupil v sestavě společně s Adamem Hložkem, který se také gólově prosadil. Přestože Hložek v klubu dostává šanci spíš sporadicky, bývalý záložník Pavel Horváth by české spolupráce z Bayeru využil i v reprezentaci.

„Kluci se znají, hráli spolu poslední zápas. Zkusil bych tuhle dvojici, napadne mě to jako první. Mohlo by to fungovat i v národním týmu,“ myslí si Pavel Horváth, pětinásobný mistr ligy a fotbalový expert stanice Radiožurnál Sport, která páteční zápas národního týmu v Norsku odvysílá v přímém přenosu, Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.