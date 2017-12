'Chci tady být do devětadevadesáti.' Jablonecký trenér Klucký vsadil na zdravou výživu stejně jako hráči

Ani kilo navíc, říkají si o zimní dovolené mnozí fotbalisté. Nadváha by je klidně mohla připravit o místo v sestavě. Nic takového nehrozí jabloneckému trenérovi Zdeňku Kluckému. Sám vsadil na zdravou výživu, aby mohl svým svěřencům jít příkladem a s klidným svědomím je po nástupu do přípravy vyzvat. Jablonec 16:04 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči fotbalového Jablonce (ilustrační foto). | Foto: ČTK, Radek Petrášek

„Na váhu. Nestáls nikdy na váze? Skřvánku, máš šest přes,“ říkal populární trenér Ivan Trojan alias Bohumír Zenkl v seriálu Okresní přebor. Nic podobného asi nehrozí v případě jabloneckých fotbalistů. Každý dostal podle trenéra Zdeňka Kluckého individuální tréninkový plán.

„Všichni dostali sporttestery, na kterých budeme mít záznamy. Samozřejmě hlídáme váhu a vážíme kluky hned, jak přijdou. Dnes je situace taková, že si to každý radši sám hlídá, protože jinak vypadne ze sestavy a těžko se pak dostává zpátky,“ popisuje realitu fotbalové zimní přestávky Zdeněk Klucký.

Strava vrcholových sportovců je pod dohledem odborníků a v případě Jablonce specialistky pro zdravou výživu.

„Zjistil jsem, že když jíme čtyři hodiny před zápasem, tak je to strašně dlouho. Ale když dáme hráčům najíst třeba dvě a půl hodiny před zápasem, jak by specialistka na výživu doporučovala, tak si zase myslím, že budou mít plné žaludky. Kluci jsou naučení jíst dřív před zápasem a potřebují větší pauzu,“ přemýšlí Klucký.

Zatím Jablonečtí přesun oběda na zmíněné dvě a půl hodiny před zápasem nezkoušeli. Nebyl na to správný čas. Něco ale vyzkoušel trenér Zdeněk Klucký. Na podzim tým dovedl k osmému místu v ligové tabulce. A sebe ke zdravému životnímu stylu.

„Budete se divit, ale přihlásil jsem se k výživové poradkyni, zaplatil jsem si to asi na půl roku a snažím se teď dodržovat zdravou výživu. Už jsem shodil několik kilo a dál na tom pracuju," říká jablonecký trenér.

Jídelníček musel muž, který se od ledna posune na post asistenta po boku Petra Rady, předělat prakticky od základů.

„Dělá se to podle krevní skupiny. Já mám skupinu A a bohužel skoro všechno, co mi chutnalo, teď nesmím. Takže maso omezuju na minimum, tmavé nejím vůbec, krůtí třeba dvakrát týdně. Ale na druhou stranu jedeme s mužstvem třeba na soustředění a tam je jídlo dané, takže si taky nemůžu do detailu vybírat. Ne že by tam byly nezdravé věci, ale ten svůj plán trochu poruším," přiznává Klucký.

Pravou zkouškou ovšem budou vánoční svátky a stoly prohýbající se nejrůznějšími laskominami. O klasické Vánoce ale u Kluckých nepřijdou.

„I moje poradkyně mi řekla, že když se to jednou dvakrát poruší, tak se také nic nestane, takže Vánoce budou normální a taky si samozřejmě dám něco dobrého. Ale je pravda, že když ta těžká jídla dlouho nejíte, tak už vám pak ani tolik nechutnají," říká Klucký.

A co za tím vším je?

„Zdravý životní styl a chci tady být do devětadevadesáti. Nemyslím jako trenér, ale na světě,“ směje se Zdeněk Klucký.