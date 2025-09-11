Problémy v Chelsea. Za dob oligarchy Abramoviče klub podle fotbalové asociace porušoval pravidla
Anglický velkoklub se potýká s dalšími problémy. Vedle nedávného dopingového skandálu jejich útočníka Mykhaila Mudryka nyní Fotbalová asociace obvinila Chelsea z porušení pravidel v 74 případech mezi lety 2009 až 2022.
Porušení pravidel Fotbalové asociace (FA) se týká především porušení předpisů souvisejících s agenty a pravidly pro investice třetích stran. Stávat se tak mělo v době, kdy byl vlastníkem londýnského klubu ruský oligarcha Roman Abramovič.
Na nesrovnalosti upozornil Todd Boehly, který vlastnictví Chelsea v roce 2022 od Abramoviče převzal. Oficiálním vlastníkem klubu není Boehly, ale jeho firma BlueCo, kterou založil a předsedá jí. Vedle Chelsea vlastní ještě RC Strasburg z francouzské ligy.
„Skupina vlastníka klubu dokončila nákup 30. května 2022. Během důkladného procesu prověřování se dozvěděla o možném neúplném finančním vykazování týkajícím se historických transakcí a o dalších možných porušeních pravidel FA. Ihned po dokončení nákupu tyto záležitosti klub sám oznámil všem příslušným orgánům, včetně fotbalové asociace,“ uvádí klub v tiskovém prohlášení na svých stránkách.
Dále klub uvedl, že kvůli co největší transparentnosti poskytl rozsáhlý přístup k dokumentaci a historickým údajům. I nadále plánuje úzkou spolupráci s asociací, aby byly problémy co nejdříve vyřešeny a uzavřeny.
Abramovič vlastnil Chelsea mezi lety 2003 až 2022. To je zároveň doba, kdy klub zažil největší úspěchy, včetně dvou titulů v Lize mistrů nebo pěti domácích titulů. Po tom, co Rusko napadlo v roce 2022 Ukrajinu, rozhodla britská vláda, že ruští investoři se musí vzdát svého majetku.
Abramovič tak klub, který vlastnil téměř dvě dekády, prodal americkému podnikateli Toddu Boehlymu za 4,25 miliardy liber, což byl do té doby nejdražší nákup ve sportovní historii.