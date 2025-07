Rekordní pokuta pro Chelsea. Londýnský klub musí zaplatit téměř miliardu korun za porušení pravidel

Potrestány byly i další kluby. Barcelona dostala pokutu 15 milionů a Aston Villa pět milionů. Lyon musí zaplatit 12,5 milionu a navíc souhlasil s vyloučením z evropských pohárů pro nadcházející sezonu, pokud bude potvrzeno jeho přeřazení do druhé ligy.

Lyon byl kvůli finančním problémům od listopadu v podmínce a v červnu ho vedení francouzské ligy za trest přeřadilo do druhé ligy.

Sedminásobný mistr se proti verdiktu okamžitě odvolal. Pokud neuspěje, bude místo něj nejvyšší soutěž hrát Remeš.

