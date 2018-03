Na China Cup Jarolím nepovolal žádné nováčky. Do fotbalové reprezentace se vrací Darida a Vydra

Naopak jen mezi náhradníky figuruje po svém odchodu do Philadelphie Union středopolař Bořek Dočkal. Po víkendovém ligovém programu ještě Jarolím plánuje dodatečně povolat další čtyři hráče - mělo by jít o dva stopery a dva krajní záložníky.

Proti Lewandowskému a spol. Fotbalovou reprezentaci čeká v listopadu přípravný duel v Polsku Číst článek

„Nováček se ještě může objevit, mám tam ještě čtyři okénka volná. Bavili jsme se o tom, že chceme kádr stabilizovat. Někteří hráči, o kterých jsme taky uvažovali, přestali hrát, nebo jsou zranění. Pokud si ale někdo řekne o nominaci, dveře jsou otevřené," řekl Jarolím na tiskové konferenci.

Český tým vstoupí do China Cupu 23. března zápasem s Uruguayí, která si účastí na turnaji zpestří přípravu na červnové mistrovství světa v Rusku. O tři dny později si Jarolímovi svěřenci zahrají o umístění proti domácímu výběru, nebo Walesu. Souboj Číny s ostrovním týmem celý turnaj 22. března zahájí.

Český tým nepostoupil z kvalifikace na mistrovství světa a nyní zažívá dlouhé přípravné období. Další soutěžní zápasy čekají reprezentanty až na podzim v nové Lize národů.

Darida

Do národního týmu se vrací Darida z Herthy Berlín, který na podzim kvůli zranění vynechal turnaj v Dauhá. „Vláďa Darida byl důležitý článek, ještě než jsem tým převzal. Hraje pravidelně bundesligu a měl by patřit k lídrům," prohlásil Jarolím.

Fotbalový reprezentační rok 2017 je u konce. Na MS se znovu postoupit nepodařilo Číst článek

Po delší době je zpět i Vydra. „Jsme rádi, že se mu daří. Našel si pozici, na které mu to vyhovuje a potvrzuje to góly i výkony. Není úplně zdravotně v pořádku, přesto jsme ho dali do nominace, protože ho chceme vidět," uvedl Jarolím.

Jen mezi náhradníky je po odchodu z čínské ligy do zámořské MLS Dočkal. „Asi čtyři měsíce nehrál ostrý zápas a začíná v novém působišti. Ale vyjádřil se, že v případě potřeby by i v Číně reprezentoval rád," řekl Jarolím.

Schick

V nominaci je útočník Patrik Schick, přestože po letním příchodu do AS Řím odehrál ve 14 soutěžních zápasech jen 636 minut. „Byli jsme se na něj podívat v utkání s Turínem. Kondičně nevypadá špatně, ale herní praxe mu chybí. Do budoucna by na něm mělo mužstvo stát, proto v nominaci je," uvedl Jarolím.

Reprezentace odletí do Asie v úterý, v dějišti turnaje se bude muset vyrovnat se sedmihodinovým časovým posunem.

Jednadvacítku čekají kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy s Chorvatskem a Řeckem. Trenér Vítězslav Lavička povolal tyto hráče:

Takhle vypadá nominace trenéra #ceskarepre U21 Vítězslava Lavičky pro nadcházející zápasy kvalifikace ME 2019 proti Chorvatsku a Řecku pic.twitter.com/NL7feYBabj — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 14. března 2018