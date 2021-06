Věřím, že jsme schopní s Chorvaty držet krok, uhlídat je a nedat jim prostor, říká Šilhavý

České fotbalisty čeká na mistrovství Evropy druhý zápas. V Glasgow nastoupí v 18 hodin proti Chorvatsku, a pokud zvítězí, mají jisté osmifinále. Po úvodním vítězství nad Skotskem jsou Češi sebevědomí a dobře naladění, ale neměli by to přehánět. Ostatně je tu jedno memento. Glasgow 8:52 18. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté slaví výhru nad Skotskem | Foto: Lee Smith | Zdroj: Reuters

Také v roce 2008 Češi zvládli na Euru první zápas, Švýcary porazili 1:0, ale víc už nepřidali, dvakrát prohráli a turnaj opustili.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České fotbalisty čeká na mistrovství Evropy druhý zápas, v Glasgow nastoupí v 18 hodin proti Chorvatsku. Více si poslechněte v reportáži Jana Suchana

Současný trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý si to dobře pamatuje, dělal tehdy asistenta Karlu Brücknerovi, a i proto si teď dává dobrý pozor, aby Souček, Schick a spol. zůstali nohama na zemi. „Nahoře určitě nebudeme, to vás můžu ubezpečit,“ řekl Radiožurnálu Šilhavý.

A také sami hráči si uvědomují, že ještě zdaleka není hotovo, když mají před sebou souboje s 2. týmem posledního mistrovství světa Chorvatskem a 4. Anglií.

„Určitý optimismus v kabině zavládl, ale víme, že to zatím byl papírově nejlehčí soupeř, který nás tady potkal. Teď budeme mít dva velmi kvalitní soupeře a asi není z kluků nikdo, kdo by ty zápasy podcenil nebo se na to připravoval nějak jinak,“ hlásí kapitán Vladimír Darida.

Většinou patří útočníkům, devítku na dresu v českém týmu ale nosí defenzivní Holeš. ‚Číslo neřeším,‘ říká Číst článek

Ostatně stačí se podívat na chorvatskou soupisku se jmény jako Luka Modrić, Ivan Perišić nebo Mateo Kovačić.

„Hlavně do útoku jsou velmi silní. A když mají den, tak jsou neudržitelní. Věřím tomu, že jsme schopní s nimi držet krok, uhlídat je, nedat jim prostor, hrát týmově. Pak z toho může rezultovat dobrý výsledek,“ doufá trenér Jaroslav Šilhavý.

Souboj českých fotbalistů s chorvatskými začne v Glasgow v 18 hodin. Sledovat ho můžete v online reportáži serveru iROZHLAS.cz a poslouchat jej můžete na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.