Chorý přestoupil z Plzně do Slavie. ‚Staněk mi v rozhodování pomohl, chci se v kariéře posunout,‘ říká

Chorý přišel do Plzně v roce 2018 z Olomouce a pomohl Viktorii ke dvěma mistrovským titulům. Letos s ní také postoupil do čtvrtfinále Konferenční ligy. V dubnu prodloužil smlouvu do roku 2027. S reprezentací se zúčastnil probíhajícího mistrovství Evropy v Německu, za národní tým dosud odehrál sedm zápasů a dal dva góly.

„Chci v životě udělat něco víc, posunout se dál v kariéře. Chci být prospěšný týmu, střílet góly, sbírat body, chci si zase zahrát Ligu mistrů. V rozhodování mi pomohl (brankář) Jindra Staněk i další reprezentanti ze Slavie,“ uvedl Chorý, který v 207 ligových utkáních vstřelil 50 branek.

„Určitou nálepku mám asi v celé republice, té se nezbavím. Budu chtít ukázat fanouškům svou pravou stránku. Že jsem vítězný typ, že nevypustím jediný souboj. Teď si s rodinou zaletím na krátkou dovolenou, pak se vrátím do tréninkového procesu. A budu připravený to odšpuntovat, začít novou kapitolu,“ dodal.

Slavia tři sezony po sobě nezískala titul, nejprve ji o něj připravila Plzeň a v posledních dvou případech Sparta. „Úkolem tohoto klubu je od nepaměti porážet svého největšího rivala v derby, vyhrávat tituly a tím dělat radost našim fanouškům. Věřím, že Tomášův příchod do už tak silného týmu Slavie nám pomůže plnit tento historický úkol lepe než v posledních letech,“ poznamenal předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

✍️ Novou posilou Slavie je Tomáš Chorý



Devětadvacetiletý reprezentační útočník podepsal v Edenu smlouvu do 30. června 2027.

Už v sobotu Slavie s Plzní potvrdily, že o Chorého přestupu intenzivně jednají. „Jak jsme avizovali o minulém víkendu, hráč i jeho agent nám sdělili, že mají zájem o přestup do Slavie a toto rozhodnutí bylo finální. Zahájili jsme tedy s klubem oficiální jednání a dnes došlo k dohodě,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Plzně Adolf Šádek.

„Vždy platí, že dres Viktorie Plzeň budou oblékat jen hráči, kteří se za něj budou rvát. Tomáš se rozhodl jinak, šlo čistě o jeho volbu a v takovém případě nedávalo smysl transferu bránit,“ dodal Šádek.