Chování Radka Šírla ukončilo zápas divize. Bývalý reprezentant udeřil soupeře i rozhodčí

Situace vedoucí k ukončení zápasu se odehrála po půlhodině zápasu Divize C. Jeden z hráčů Vysokého Mýta dohrál útočnou akci a přepadl přes domácího brankáře. To se nelíbilo Radku Šírlovi, který po konci aktivní kariéry hraje právě za Zbuzany. Útočícího hráče složil na zem, pak ho ještě nakopl.

Rozhodčí se snažili situaci uklidnit a udělit Šírlovi červenou kartu, to bývalý hráč Bohemians, Sparty či Zenitu Petrohrad neustál.

„Po udělení ČK strčil oběma rukama zepředu do hrudi asistenta rozhodčího a následně zezadu prudce udeřil zaťatou pěstí hlavního rozhodčího do hlavy do oblasti spánku ucha, což zapříčinilo pád rozhodčího na zem,“ píše rozhodčí v zápise a jeho verzi potvrzuje i videozáznam. (Situace začíná v čase 56:50)

Rozhodčí zápas okamžitě ukončili, vítěze Superpoháru ale uklidnil až spoluhráči v kabinách. „Při odchodu hráč dále slovně vyhrožoval rozhodčímu slovy: ‚Já si na tebe počkám, já ti jí napálím opravdu, ať máš důvod to ukončit.‘ Poté byl domácími spoluhráči zpacifikován a odveden do kabiny,“ dodává rozhodčí v zápise.

Zápas bude řešit svazová disciplinární komise, při podobných situacích je běžná kontumace, pokuta i zákaz činnosti pro agresivního hráče.