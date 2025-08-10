Chramosta zařídil výhru Jablonce proti Bohemians 1:0. Východočeské derby skončilo remízou 1:1
Fotbalisté Jablonce ve 4. kole první ligy zvítězili 1:0 na stadionu Bohemians 1905. Jediný gól dal v 28. minutě v Ďolíčku útočník Jan Chramosta, který se trefil proti bývalému klubu. Domácí dohrávali od 68. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského. Severočeši navázali na výhru z minulého kola nad Hradcem Králové a v součtu s úvodními dvěma remízami jsou v sezoně stále neporaženi. Východočeské derby skončilo remízou 1:1.
Jablonec bodoval v Ďolíčku potřetí za sebou. Pražané prohráli potřetí po sobě, na kontě tak stále mají pouze tři body za triumf nad Ostravou v prvním kole.
V Ďolíčku se od začátku hrálo ve slušném tempu, i když dlouho bez větších gólových šancí. Ve 14. minutě skončila Chramostova tečovaná střela zhruba o metr vedle, jablonecký kanonýr se ale dočkal v 28. minutě.
Martinec vyslal za obranu Aléguého, který si poradil se Sinjavským a před bránou našel zakončujícího Chramostu. Bývalý hráč „Klokanů“ navázal na dva góly z minulého kola a třetí trefou v sezoně dorovnal v čele tabulky střelců plzeňského Vydru.
Vzápětí Jawo před odkrytou bránou jen o centimetry nedosáhl na Nebylův střílený centr. Bohemians byli naopak v ofenzivě nepřesní a v úvodním dějství nedonutili gólmana Hanuše k žádnému zákroku.
To se nezměnilo ani v 53. minutě, kdy po Čermákově kolmici postupoval Matoušek sám na bránu, jeho pokus o dloubák ale skončil v boční síti. Pražané se po změně stran přece jen zvedli a po hodině hry byli znovu blízko vyrovnání. Hilál vyřešil samostatný nájezd kličkou Hanušovi a z mírného úhlu mu stačilo trefit odkrytou branku, podobně jako jeho spoluhráč Drchal ve druhém kole proti Slavii ale trestuhodně minul.
Nápor domácích zbrzdila 68. minuta. Sinjavskij dostal po faulu na Suchana druhou žlutou kartu a jeho tým dohrával v oslabení. O chvíli později mohl Suchan využít přesilovku, z ideální pozice však poslal míč mimo tři tyče. Neuspěl ani nadvakrát Polidar, skvělými zákroky se blýskl gólman Reichl.
„Klokani“ vyšli střelecky naprázdno potřetí za sebou, přestože v 83. minutě měl gól na hlavě střídajícího Drchal, kterého ale vychytal Hanuš. Jablonec nebodoval v jediném z posledních 13 ligových utkáních.
Východočeské derby bez vítěze
Fotbalisté Hradce Králové remizovali s Pardubicemi 1:1. „Votroci“ ve východočeském derby vedli po úvodním dějství po brance Tomáše Petráška, od 49. minuty ale dohrávali bez vyloučeného Filipa Čiháka a hosté přesilovku využili zásluhou Belgičana Simona Bammense. Oba týmy v sezoně nejvyšší soutěže ještě nezvítězily. Hradec podruhé remizoval, Pardubice poprvé neprohrály, přesto zůstaly v tabulce poslední. V lize už není mužstvo, které by bylo bez bodu.
4. kolo první fotbalové ligy:
Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 0:1 (0:1)
Branka: 28. Chramosta. Rozhodčí: Orel - Kotík, Bělák - Zelinka (video). ŽK: Sinjavskij, Okeke, Hilál, Ristovski - Tekijaški. ČK: 68. Sinjavskij (Bohemians). Diváci: 5408.
Sestavy:
Bohemians: Reichl - A. Kadlec (81. Kareem), Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Okeke (86. Pleštil), Sakala (60. Ristovski) - Čermák (81. Hrubý), Matoušek (60. Drchal), Kovařík - Hilál. Trenér: Veselý.
Jablonec: Hanuš - Martinec, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Beran, Nebyla (88. Souček), Cedidla (88. Innocenti) - Alégué (60. Suchan), Chramosta (66. Polidar) - Jawo (66. Puškáč). Trenér: Kozel.
FC Hradec Králové - FK Pardubice 1:1 (1:0)
Branky: 20. Petrášek - 58. Bammens. Rozhodčí: Rouček - Hájek, A. Beneš - Berka (video). ŽK: Čihák, Pilař, Van Buren, Harazim, Uhrinčať - Patrák, Surzyn, Šancl. ČK: 49. Čihák. Diváci: 8540.
Sestavy:
Hradec: Zadražil - Čihák, Petrášek, Kodeš - Uhrinčať, Darida, Dancák (70. Sojka), Harazim - Vlkanova (85. Griger), Pilař (65. Hodek) - Van Buren (65. Ludvíček). Trenér: Horejš.
Pardubice: Šerák - Surzyn, Konečný, Lurvink, Mahuta - Míšek - Sychra (90.+1 Lexa), Šancl (70. Krobot), Patrák (77. Vacek), Tanko (77. Saarma) - Bammens (90.+1 Kvaček). Trenér: Střihavka.
