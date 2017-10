'Chtěl jsem fotku s Messim a Ronaldem, ale...' Místo galavečeru čekal Koné na letišti, neměl vízum

V únoru zachránil život protihráči, teď za to fotbalista Francis Koné dostal ocenění od mezinárodní federace FIFA. Útočník Zbrojovky Brno vytáhl v únoru ještě jako hráč Slovácka zapadlý jazyk brankáři pražských Bohemians Martinu Berkovcovi. FIFA se rozhodla jeho čin odměnit cenou fair play, kterou si měl Koné převzít na včerejším galavečeru v Londýně. Tam se ale nakonec nedostal. Brno 15:40 24. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francis Koné dává první pomoc Martinu Berkovcovi | Foto: www.bohemians.cz/PJMl

V cestě do Anglie zabránilo Francisi Konému to, že je občan Toga. Africká země logicky nepatří do Schengenského prostoru. Útočník brněnské Zbrojovky tak potřeboval víza, která ale ani s pomocí klubu nedokázal v krátkém čase získat. Přesto zkoušel z Prahy do Londýna odletět.

„Byl jsem na letišti, ale neměl jsem víza. Lidé z FIFA mi ještě volali, abych na letišti zůstal, snažili se mi pomoct. Opravdu chtěli, abych přijel. Ale to je život,“ lituje pro Radiožurnál Koné, že přes veškerou snahu na galavečer neodcestoval.

V Londýně se mohl potkat s největšími hvězdami světového fotbalu včetně Lionela Messiho a Cristiana Ronalda. Nedokáže říct, který z nich je pro něj větší osobnost.

„Messi i Cristiano oba. Jsou výborní hráči, hrají jako stroje. Chtěl jsem je obejmout, udělat si s nimi fotku, ale… Vážně jsme smutný, že jsem tam nebyl, opravdu hodně. Ale taky jsem šťastný, že jsem dostal trofej. Ta patří České republice, zdejší lize, mé zemi a celé Africe,“ vypráví Tožan.

'Volali z BBC, chtěli číslo na Berkovce'

Ještě jako hráč Slovácka zachránil život brankáři Bohemians Martinu Berkovcovi v únoru. Není prý den, kdy by si na to nevzpomněl. Cenu fair play dostal možná i proto, že podobně nepomáhal poprvé v kariéře.

„Musím připomenout, že to pro mě nebylo poprvé. Pomáhal jsem už počtvrté. Věřím, že mi pomohl bůh. Kdybych neměl dřívější zkušenosti, byl by to větší problém,“ přemýšlí Francis Koné.

S brankářem Berkovcem je od osudné chvíle šestadvacetiletý útočník kamarád. „Jsme v kontaktu. Mluvili jsme spolu minulý týden. Volal mi někdo z BBC a chtěl na něj číslo. Tak jsem mu volal. Osobně se teď potkat nemůžeme, Martin žije v Karviné. Ale domluvili jsme, že po sezoně spolu zajdeme na kafe,“ upozorňuje Francis Koné, že příběh ze stadionu v Ďolíčku stále zajímá i světová média.

Jen ho mrzí, že žádný fotograf nemohl pořídit snímek, jak si cenu přebírá na pódiu před zraky nejlepších světových fotbalistů.

Zbrojovák Francis Koné obdržel na londýnském galavečeru cenu The FIFA Fair Play Award za rok 2017! pic.twitter.com/igU6ECFEVX — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) 23 October 2017