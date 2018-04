Cílem pořád zůstává druhá příčka, říká po druhé jarní výhře Sparty její kapitán Josef Šural

Sparťanští fotbalisté po pěti remízách za sebou zvítězili. V malém pražském derby porazili Duklu 3:0. Dvěma góly na tom měl výrazný podíl Josef Šural, který po zranění nastoupil poprvé od začátku prosince v základní sestavě. Po zápase v rozhovoru pro Radiožurnál chválil výkon Srdjana Plavšice, ale hlavně ho těšilo, že letenský tým po dlouhé době vyhrál. Praha 21:27 7. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Šural v zápase proti Dukle Praha | Zdroj: ČTK

Jaké jsou pocity po teprve druhé jarní výhře?

Samozřejmě jsme šťastní, protože jsme to potřebovali. Zvládli jsme to. Ne všechno bylo ok, to vám říkat nemusím, byla tam nějaká pasáž, kterou jsme herně nezvládli, ale ubránili jsme to a výsledek je s přehledem, 3:0.

Jaký to byl zápas, jak jste ho ze hřiště viděl?

Nic jednoduchého. Fantastický začátek, Plavča (Srdjana Plavšice, pozn. redakce) nádherný centr a hlavička téměř do prázdné brány a pak jeho druhá akce a hned 2:0. Konec první půle trochu slabší, tu druhou jsme začali trochu špatně. Postupně jsme šli nahoru, přidali jsme třetí gól a potom gólu už asi nebylo o co hrát.

Vy jste vedli i v minulých zápasech. Měli jste to tentokrát pod kontrolou?

Tím, že jsme si nenechali dát gól, tak jsme to pod kontrolou výsledkově měli. Soupeře jsme do nějakých šancí ve druhém poločasu pustili a úplně zbytečně vlastními chybami, kdy v první minutě druhé půle jde sám na bránu z nějakého odkopu. Na druhou stranu nějaké standartky si vytvořili a ty jsme odskákali velmi dobře, takže tím, že jsme je nenechali dát gól, tak s přehledem.

Vy jste poprvé od prosince nastoupil v základní sestavě. Pomohlo vašemu výkonu hodně, že jste dal už ve čtvrté minutě gól?

Pro každého hráče, zvlášť pro útočníka, se hraje mnohem líp, když dá hned z první šance, z víceméně prvního doteku s míčem gól a povzbudí to každého. Třešničkou byl druhý gól, kdy jsem si to jenom posbíral na zadní tyči.

Navíc jste byl kapitánem, i když byl na hřišti Václav Kadlec. Jak to teď máte rozvržené?

Dneska jsme si řekli, že budu kapitán já. Chtěli jsme zkusit nějakou změnu, protože výsledky se nedostavily, ale asi je to spíš dotaz na realizační tým.

Liga se blíží k závěru, co je cílem Sparty?

Cílem pořád zůstává druhá příčka, ale každým kolem to bude těžší a před sebou nemáme vůbec jednoduchý los. Cíl je druhé místo a minimálně si zajistit poháry co nejdřív. Dotáhnout ty týmy před sebou a nehonit to v posledních dvou, třech kolech.