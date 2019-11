Český fotbal pomáhá sportovcům s depresemi. Unikátní projekt může zachránit kariéru i život

Jsou slavní, většinou dělají, co je baví, a jsou za to velmi dobře zaplaceni. Přesto trpí i profesionální sportovci depresemi a jinými psychickými problémy. V posledních dnech se v této souvislosti mluvilo o hokejovém brankáři Patriku Bartošákovi z Třince, který přerušil kariéru. Podobných příkladů ale známe víc a pomoct jim může projekt Čistá hlava. Praha 17:21 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Bartošák | Zdroj: Profimedia

Zlomená duše je horší než zlomená noha - to je jedno z hesel projektu Čistá hlava, který už pomohl některým sportovcům s řešením psychických problémů.

Sportovní svět odkrývá stále víc příběhů sportovců s psychickými problémy a Česká asociace fotbalových hráčů na jejich rostoucí počet tímto projektem zareagovala.

Fotbalisté i hokejisté

S psychickými problémy se údajně potýká řada fotbalistů, hokejistů i jiných sportovců. A dlouho se o něčem takovém nemluvilo, nebo možná ani nevědělo. Kdekdo by si mohl říct - co takovým lidem může chybět, když mají na první pohled zajímavý, spokojený život.

Jenže realita je mnohdy jiná a profesionální sportovec, který trpí takovými problémy, může zavolat na helplinku projektu Čistá hlava, kde se může odborníkům se svými problémy svěřit.

„My, jako asociace, jsme vyhledali vhodné psychology, kteří s tím mají zkušenosti. Odborník na lince je schopný po telefonu rozlišit, jak tomu člověku pomoci a ke komu ho poslat,“ říká sportovní ředitel České asociace fotbalových hráčů Pavel Hašek.

Právě Česká asociace fotbalových hráčů k vzniku svého projektu představila spot, ve kterém vystupuje řada známých sportovců třeba fotbalista Martin Fenin - ne náhodou se zrovna jeho tvář objeví ve videu ve chvíli, kdy zazní slova o tom, že je zlomená duše horší než zlomená noha.

I on před lety přiznal psychické problémy a částečně rozbil představy veřejnosti o pohádkových životech profesionálních sportovců.

Bartošák si problémy přiznal

Co ale nejčastěji stojí za psychickými problémy sportovců? Příklady bychom mohli uvézt různé - v posledních dnech se hodně mluví o Patriku Bartošákovi, brankáři Třince a nejlépe placeném hokejistovi extraligy, který přiznal problémy s alkoholem.

Důležité je, že si sám Bartošák přiznal, že to něco není v pořádku a chce tuhle situaci nějak řešit, což je podle Haška klíčové.

„Že bych já sám někomu zavolal a řekl mu, že jsem se dozvěděl, že má problémy a šel je řešit, to je složité. Musí chtít on sám a je to nejtěžší rozhodnutí, co člověk musí udělat.“

Ale ne každý se k něčemu takovému odhodlá a přestože nemusí mít tyto případy spojitost, známe bohužel i tragické osudy fotbalistů Františka Rajtorala a Davida Bystroně, kteří trpěli depresemi a vzali si život...

„Pro lidi, co nikdy nebyli profesionálními sportovci, je to těžké pochopit. Je strašně jednoduché nad někým mávnout rukou. Nikoho ale už vlastně nezajímá, co za tím je a ten sport je v tomto ohledu docela krutý,“ říká Pavel Hašek.

Projekt Čistá hlava vznikl letos v květnu, a má prý docela slušné výsledky, protože se měsíčně ozve zhruba pět sportovců.

Nejčastěji jde o ty bývalé, kteří mají po ukončení kariéry různé psychické problémy spojené třeba i s dluhy, alkoholem, nebo zkrátka nezvládají začátek nové životní etapy. Celý život se věnují vrcholovému sportování, a v jiném oboru nemají žádnou zkušenost a nastává pro ně těžké období.