Cítím se tu fakt dobře, říká Ljevakovič o Teplicích. Po skončení kariéry by tam měl trénovat mládež

Jeho tepličtí spoluhráči měli volno, zatímco Ljevakovič během čtyř dnů vystudoval trenérskou licenci C.

„Poslední dobou jsme se tady v klubu o tom bavili. Lidi, co přišli, mě trochu tlačí k tomu, abych si udělal licenci. I pro mě to možná bude dobré. Když se trochu vrátím dozadu, pořád jsem říkal, že mám fotbalu dost a že vůbec nepřemýšlím o tom, že bych v něm zůstal. Ale jak jsem prošel tím školením, trochu mě to nakoplo a věřím, že tu licenci dotáhnu, abych se potom mohl věnovat fotbalu,“ řekl Radiožurnálu čtyřiatřicetiletý fotbalista.

O Ljevakoviče nechce přijít bývalý teplický hráč a současný sportovní ředitel severočeského klubu Štěpán Vachoušek, který bosenského fotbalistu ke studiu zlákal.

„Odejdeš z Teplic a co bys pak dělal? Jsi tady dlouho, víme, jaký jsi, všechno sis vypracoval sám, nikdo tě netlačil, takže určitě máš v sobě něco, co bys tady pak mohl dát dětem. Nikdy nevíš, jak to může dopadnout. Může se stát, že pak vezmeš nějaké áčko. Je jedno, v jaké by to bylo lize, ale hlavně abys nepřemýšlel tak, že bys skončil s fotbalem úplně. Určitě toho budeš po roce litovat,“ tlumočil Admir Ljevakovič Vachouškův proslov.

Trenérská licence C, kterou teď Ljevakovič má, opravňuje k práci s mládeží.

„Bylo tam hodně pojmů, které pro mě byly úplně cizí. Pro mě jako cizince to bude těžší, ale jak říkám, čím to bude složitější, tím víc se na to budu koncentrovat. První krok pro mě byl velmi zajímavý a věřím, že v tom budu pokračovat,“ zapotil se důrazný fotbalista při studiu.

Na hřišti je k sobě Ljevakovič přísný a na lehkou váhu nebere ani svou začínající trenérskou kariéru.

„Věřím, že když už jsem začal, tak to někam dotáhnu. Určitě to nebude jednoduché, ale poperu se s tím,“ slíbil obdivovatel kouče Liverpoolu Jürgena Kloppa.

Admir Ljevakovič hrajou českou ligu od roku 2007, a to pouze v teplickém dresu. Není divu, že na severu Čech zdomácněl.

„Jsem tady už 12 let, takže se tu cítím fakt dobře. Nejen já, ale celá moje rodina. Opakuji to pořád, že lidi tady v Teplicích mě berou normálně jako domácího. Nejen jako fotbalistu, ale i občana,“ říká spokojený Bosňan.

I proto by rád Ljevakovič v Teplicích ještě minimálně rok nebo dva hrál prvoligový fotbal. A pak pomáhal severočeskému klubu ve výchově nástupců. Těmi by se klidně mohli jednou stát jeho synové Mak a Din.