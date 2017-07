Cizinci pomohou vývoji zdejších hráčů, myslí si Koller o Spartě. Názory osobností se ale liší

Po fiasku v Bělehradě čeká fotbalisty Sparty první zápas v domácí lize. Tým s italským trenérem Stramaccionim a desítkou zahraničních posil se utká v malém pražském derby s Bohemians. Oslovené sparťanské legendy se neshodnou, jestli je nové směřování jejich oblíbeného klubu správné. Praha 8:33 30. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouč Sparty Andrea Stramaccioni | Foto: ČTK

„Až čas ukáže, jestli to mělo smysl nebo ne,“ říká Radiožurnálu o zahraničních posilách bývalý obránce Sparty Jiří Novotný. Majitel 14 českých titulů předem odsuzovat razantní letní změny nechtěl. Najdou se však tací, kteří změně tleskají více a také ti, kteří do této skupiny nepatří. Mezi první zmiňované se řadí i nejlepší střelec reprezentační historie Jan Koller.

Podle něj na příchodu zahraničních posil můžou vydělat hlavně čeští hráči. „Dají jim něco nového. Jedná se o dobrou přípravu před jejich eventuálním přechodem do ciziny,“ myslí si bývalý střelec Dortmundu či Monaka. Nakupování zahraničních hráčů chápe také Jaromír Blažek. Dlouholetá brankářská jednička tvrdí, že čeští hráči nejsou tak kvalitní, jako za jeho časů.

Přesto by ale dával prostor mladým, aby se mohli „vykopat“ a třeba si tak zajistit angažmá v zahraničí. „Zdá se, že pánové Tvrdík s Křetínským (majitelé Slavie a Sparty – pozn. red.) si odjedou do Las Vegas, vsadí na červenou a černou a počkají, jak všechno dopadne. Každopádně nechtěl bych být na straně, které to nedopadne,“ smál se gólman, který má na kontě 14 reprezentačních startů.

Potřebují čas na sehrání

Vítěz pěti ligových ročníků a člen sestavy ze slavného duelu Letenských proti Realu Madrid Martin Hašek je teď trenérem Bohemians. Tím spíš hodnotit kolegu Andreu Stramaccioniho a jeho posily nechce. Přesto upozorňuje: „Sparta bude potřebovat hodně času, aby si mužstvo sedlo. Bude potřebovat měsíce, takže silná bude spíš až příští rok.“

Toho by Hašek rád využil, protože právě klub z Ďolíčku je prvním ligovým soupeřem letenského výběru v této sezoně. Ostatní oslovení exsparťané se shodují, že byť mají k novému chodu svého srdečního klubu výhrady, tak si přejí jeho návrat na výsluní. „A jestli tým povede Čech nebo Ital je mi celkem jedno,“ dodává Blažek.