Co hraje v šatně české fotbalové reprezentace? Kabáti i Despacito

Plzeň 12:04 8. října 2017

Přehrávač s reproduktory si v kabině jen tak neodpočine, přestože obecenstvo už je dávno na předzápasové rozcvičce, tenhle koncert jede dál. Už v Baku doléhaly tóny skupiny Kabát až na chodbu olympijského stadionu, ale to je taková klasika českého týmu, ať už je kdekoli.

„Já poslouchám Kabáty. Mám to už z Plzně, kde jsme to poslouchali pořád. Takže vždycky, když slyším ty písničky, tak mi to v hlavě najede, že se blíží zápas. Ale nahlas si nebroukám, to by ostatní utíkali pryč,“ usmívá se záložník národního týmu Vladimír Darida.

A tak asi nehrozí, že by se čeští reprezentanti v šatně bavili živým vystoupením Vladimíra Daridy. Navíc, v takovém případě by přišel o práci Tomáš Vaclík, který má obvykle na starost výběr muziky.

„Pouštím většinou rychlejší písničky, žádný uspávačky. V Basileji hraje hodně latino, protože kapitán byl Argentinec, takže podobný styl hudby jako populární Despacito,“ říká jednička švýcarského mistra i reprezentace Tomáš Vaclík.

I do české kabiny už se dostal tento megahit a zatím nejsledovanější video historie internetu, ale zrovna Tomáš Vaclík si při reprezentačních srazech nejradši poslechne domácí interprety.

„Když se mě ten text dotkne, tak tu písničku mám rád. Nejsem vyloženě ten typ, kterému by to muselo hrát dokola, ale text se snažím poslouchat a vzít si z něj něco,“ říká český gólman.

Ať už bude hrát po zápase se San Marinem v šatně jakákoli muzika, snad bude na závěr kvalifikace tou vítěznou, i když kapitán Marek Suchý něco takového nebere jako samozřejmost, a i před duelem s outsiderem nabádá k maximální koncentraci.

„Samozřejmě, ta očekávání jsou taková, jaká jsou, je to jasně dané. Je to o tom se na zápas dobře připravit, dobře začít a nejlépe vstřelit nějaké branky. Máme ale k San Marinu respekt a víme, že se musíme dobře připravit,“ dodal kapitán reprezentace.

Poslední utkání českého týmu v kvalifikaci začne v plzeňských Štruncových sadech v neděli ve tři čtvrtě na devět.

Radost českých reprezentantů | Zdroj: ČTK