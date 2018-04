Co se to děje s fotbalovou Plzní? 'Hraje nejhůř za posledních šest let,' říká Dušan Uhrin mladší

Jaro a podzim, to jsou dvě dost rozdílná období. Potvrdit by to mohli fotbalisté Plzně, a vůbec nemusí být řeč o počasí. Viktoria po podzimní části ligy vedla už o 14 bodů, mluvilo se o takřka jistém zisku mistrovského titulu, jenže ve druhé polovině soutěže je všechno jinak, týmu se nedaří a po poslední prohře s Bohemians je náskok na druhou Slavii poloviční. Plzeň 18:21 9. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeň proti Bohemians propadla a prohrála v Ďolíčku vysoko 2:5. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Je to hrozně nepříjemné, nedokážu si to vysvětlit,“ kroutil po výprasku od Bohemians trenér Plzně Pavel Vrba.

Pavel Vrba je ve svém oboru bezesporu velkým odborníkem, ale teď netuší, jak vyléčit jarní fotbalovou nemoc Viktorie. Ta v posledních týdnech v cestě za mistrovským titulem několikrát zaškobrtla, a přestože zatím nespadla a stále vede, z vítězného podzimního tempa výrazně ubrala. Proměna Západočechů je prostě obrovská.

„Připadá mi, jako by na začátku bylo uspokojení. Pak zjistili, že tak jednoduché, jak to bylo, to není. Sami se dostávají pod obrovský tlak, který samozřejmě vyvíjí i vedení klubu, protože ten náskok byl veliký a všichni se domnívali, že to půjde hladce,“ řekl Radiožurnálu Dušan Uhrin mladší, bývalý kouč Viktorie.

Ne, že by snad Plzeňští přes zimu zpohodlněli, ale paradoxně jako by byl velký náskok suverénního ligového půlmistra na škodu. Protože vedení klubu zatím nekomentuje zarážející proměnu, je pro řadu lidí trápení týmu skoro až záhadou a vyvolává různé spekulace.

„Ve fotbale jsou spekulace vždycky, je otázkou, jak se k tomu postaví vedení klubu trenér. Já si myslím, že oni jsou dostatečně fundovaní na to, aby tu situaci zvládli. Nicméně ta hra neodpovídá Plzni a já si myslím, že teď hraje Plzeň nejhůř, jak hrála za posledních šest let,“ dodává Uhrin.

Děkujeme všem viktoriánům, kteří nás na Bohemku dorazili podpořit. Zároveň se omlouváme za předvedený výkon a slibujeme, že uděláme maximum pro to, abychom jej dostatečně napravili.#fcvp pic.twitter.com/SIUVa2MDQk — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 8 April 2018

Ale nic z toho zatím evidentně neodradí plzeňské fanoušky, při shánění lístků na nedělní zápas už byste neuspěli, a protože do Štruncových sadů přijede sice nepříliš úspěšná, ale stále ambiciózní Sparta, může být právě tenhle duel tím klíčovým.

„Teď si myslím, že to může být o hlavách, protože když máme nějaký náskok a nedokážeme zvládat zápasy, které jsme dříve zvládali, tak podle mě jednoznačně rozhoduje hlava,“ říká záložník Viktorie Patrik Hrošovský.

Další zaváhání jeho týmu by bylo pro klub velkým problémem, a jistě dalším povzbuzením třeba pražské Slavie, jejíž hráči možná tuší, že v boji o titul ještě nemusí být úplně hotovo.