'Co se týče výsledků musím být maximálně spokojený,' říká Vrba. Plzeň naplno bodovala i proti Spartě

„Spartě se může stát to, co se teď stalo nám. Po deseti kolech jsme získali všechny body a Sparta ztratila bodů patnáct a ono se může stát, že po 20. kole to bude naopak,“ neslaví nijak přehnaně plzeňský trenér Pavel Vrba povedený úvod sezóny.

Liberec přehrál pražskou Duklu. Z výhry se radovali i hráči Brna, Zlína a Slavie Číst článek

Na Spartě nebyla Viktoria lepším týmem, třeba šancí měla méně než domácí. „Podle mého názoru odehrála Sparta nejlepší utkání v sezoně. To si myslím, že byl fakt. Takovou snahu a takovou chuť do zápasu jsem od nich v těch zápasech před tím neviděl," ocenil výkon soupeře Pavel Vrba, který si ale s Plzní odvezl výhru. A tak se v kabině domácí Sparty ani přes zlepšení proti minulým zápasům nějak výrazněji nezvedla nálada.

„Není to jednoduché, jsme velmi zklamaní, protože tým předvedl dobrý výkon. Každý, kdo viděl zápas, tak ví, že jsme si nezasloužili prohrát. Neříkám, že jsme si zasloužili vyhrát, ale prohrát ne. Všichni hráči odevzdali to nejlepší,“ hodnotil po utkání sparťanský trenér Andrea Stramaccioni.

Italský trenér zatím nezažívá v pražském týmu zrovna své nejpovedenější angažmá a jen ve vedení klubu vědí, jak silná je ještě jeho pozice. Spartě se vzdaluje cíl pro ligu - zisk titulu. Naopak v Plzni si teď rozhodně nestěžují.

„Co se týká výsledků a bodového zisku musím být maximálně spokojený, ale na druhou stranu přiznávám, že určitě máme i hluchá místa. Není to úplně tak, že bychom mohli říct, že jdeme v těch zápasech naprosto suverénním způsobem. Jsou pasáže, kdy je soupeř lepší a my máme někdy i trochu štěstí, to tak ve fotbale bývá. Na druhou stranu musím mužstvo pochválit, že tomu štěstí jde naproti," říká plzeňský Pavel Vrba - trenér ligového lídra, který ještě neztratil ani bod.

HET liga (PLATNÉ K 16. 10. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 10 10 0 0 21:3 30 2. SK Slavia Praha 10 6 4 0 15:2 22 3. SK Sigma Olomouc 10 6 3 1 17:7 21 4. FK Jablonec 10 4 5 1 17:8 17 5. FC Slovan Liberec 10 5 2 3 14:10 17 6. AC Sparta Praha 10 4 3 3 9:7 15 7. FC Fastav Zlín 10 4 2 4 11:11 14 8. FK Teplice 10 3 4 3 14:15 13 9. Bohemians Praha 1905 10 3 4 3 7:8 13 10. FK Dukla Praha 10 3 2 5 10:18 11 11. 1.FC Slovácko 10 1 5 4 8:9 8 12. MFK Karviná 10 2 2 6 9:15 8 13. FK Mladá Boleslav 10 2 2 6 9:18 8 14. FC Baník Ostrava 10 1 4 5 14:22 7 15. FC Zbrojovka Brno 10 2 1 7 8:18 7 16. FC Vysočina Jihlava 10 2 1 7 8:20 7