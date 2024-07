Argentina obhájila titul na Copa América, zápas s Kolumbií rozhodl v prodloužení Martínez

THE MOMENT WE'VE ALL BEEN WAITING FOR ✨👏 LEO MESSI AND ARGENTINA LIFT THE COPA AMÉRICA TROPHY 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/AX3N8z2D5v

Svěřenci trenéra Lionela Scaloniho navázali na triumf z roku 2021, kdy ve finále porazili 1:0 Brazílii. Kolumbie prohrála po 28 zápasech a nedočkala se druhého triumfu na Copě América, turnaj ovládla pouze v roce 2001. Bronz si už v neděli zajistila Uruguay vítězstvím po penaltovém rozstřelu nad Kanadou.

„Snil jsem o tom, že nastoupím ve finále a rozloučím se ziskem trofeje. Asi to tak mělo být. S reprezentací mám spojené ty nejkrásnější zážitky a jsem neuvěřitelně vděčný celé této generaci hráčů,“ řekl záložník Ángel Di María, pro něhož to byl poslední duel v národním týmu.

Zápas na Hard Rock Stadium začal s více než hodinovým zpožděním kvůli nepokojům před stadionem.

Podle agentury Reuters se na zápas snažily dostat tisícovky fanoušků bez vstupenek. Lidé se zkoušeli přejít přes pořadatele nebo přelézali ploty u stadionu, což způsobilo zmatky a tlačenice u turniketů.

Utkání nenabídlo mnoho velkých gólových šancí. Střelecky aktivnější byli Kolumbijci, kteří vyslali směrem na soupeřovu bránu 19 pokusů, Argentinci 11. V 66. minutě v slzách odkulhal ze hřiště hvězdný argentinský kapitán Lionel Messi, jenž musel vystřídat kvůli zranění pravé nohy.

Messi is in tears as he is subbed off due to injury 💔 pic.twitter.com/t0l3OLLuWf