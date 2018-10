Ronaldo chybí v Portugalské reprezentaci, dohodl se s trenérem a šéfem svazu

Fernando Santos, trenér Portugalska, potvrdil, že Cristiano Ronaldo není v nominaci na zápas Ligy národů s Polskem a přípravný zápas se Skotskem. Řekl rovněž, že hvězdu Juventusu nepovolá ani v listopadu na zápasy Ligy národů v Itálii a s Polskem.

„Byl to trojstranný rozhovor mezi hráčem, předsedou asociace a trenérem. Shodli jsme se, že ho na tyto srazy nepovoláme, pak bude možné ho pozvat znovu,“ řekl Fernando Santos.

Cristiano Ronaldo v posledních dnech čelí obvinění ze znásilnění, kterého se měl dopustit v roce 2009. Santos ale souvislost nepotvrdil. „Když někdo v této místnosti mluví s kamarádem, nikdy neřekne, o čem to bylo,“ ohradil se Santos proti dotazu i proti samotnému obvinění. „Nevěřím, že by se dopustil něčeho takového.“

Ronaldo chyběl i na prvních zápase výběru po mistrovství světa, tehdy absenci sám zdůvodnil tím, že se chce soustředit na začínající angažmá v Juventusu. Naposledy v dresu mistrů Evropy nastoupil na MS, kde Portugalsko nepostoupilo ze skupiny.

Obvinění ze znásilnění

Čtyřiatřicetiletá Američanka Kathryn Mayorgaová tvrdí, že ji v červnu 2009 v Las Vegas znásilnil portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo. Aby o záležitosti mlčela, vyplatil jí podle německého magazínu Spiegel 375 tisíc dolarů, tj. asi 8,3 milionu korun.

Ronaldo obvinění popřel: „Chtějí se zviditelnit tím, že použijí mé jméno, ale to je normální. Je to část mé práce, jsem šťastný chlap, je to fake news,“ prohlásil na svém instagramovém účtu.

Právník dnes 34leté ženy nyní u soudu v Nevadě napadl dohodu o mlčenlivosti, kterou tehdy podepsala. V roce 2010 se údajně s Ronaldem mimosoudně dohodla na vyrovnání ve výši 375 tisíc dolarů, (dnes přibližně 8,3 milionu korun).