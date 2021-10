Ronaldo nasázel jubilejní hattrick, při penaltách dostal přednost před specialistou Fernandesem

Cristiano Ronaldo v úterý večer opět dokázal, jaký je fenomén. Hvězdný Portugalec nasázel v kvalifikačním utkání o postup na mistrovství světa tři góly do sítě Lucemburska a pomohl svému týmu k hladkému vítězství 5:0. Šestatřicetiletý kanonýr desátým hattrickem znovu posunul hranice svých reprezentačních rekordů. A zaujal i fakt, že při pokutových kopech dostal přednost před penaltovým specialistou Brunem Fernandesem. Lisabon 9:30 13. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cristiano Ronaldo slaví gól proti Lucembursku | Foto: PEDRO NUNES | Zdroj: Reuters

Desátý reprezentační hattrick, 115 nastřílených gólů v mezinárodních zápasech. V obou statistikách je Ronaldo nedostižný. Proti Lucembursku navíc spustil celkově své 58. třígólové představení v kariéře.

Je nepříjemné pořád lovit balony ze sítě, říká mladý brankář Kovář o trénincích s Ronaldem Číst článek

Portugalci vedli v 17. minutě už 3:0, Ronaldo udeřil dvakrát z pokutového kopu. „Jakýkoliv gól vám vždycky pomůže, nehledě na to, kdy padne. My jsme ale chtěli přesně tímhle stylem vstoupit zápasu, protože s přibývajícími minutami by to bylo proti Lucembursku těžší a těžší,“ citoval server ESPN střelce třetí portugalské branky Bruna Fernandese.

Právě sedmadvacetiletý tvořivý záložník přenechal pokutové kopy svému spoluhráči z Manchesteru United Ronaldovi. Fernandes má přitom podle serveru Transfermarkt takřka bezchybnou penaltovou bilanci, ze 46 pokusů minul v kariéře jen čtyřikrát. V září navíc svůj pokus z bílého bodu proti Kataru proměnil, Ronaldo proti Irsku nikoliv.

Naposledy ale Fernadnes neuspěl v nedávném ligovém utkání proti Aston Ville, ve kterém byl na hřišti i Ronaldo, a tak si tentokrát hvězda týmu nenechala do exekuce své oblíbené disciplíny mluvit. Portugalský kapitán upravil svou penaltovou bilanci na 141:28.

Ronaldo mohl završit hattrick parádními nůžkami, uspěl ale nekompromisní hlavičkou v 87. minutě. Portugalsko je tak v kvalifikační skupině A o bod druhé za Srbskem, má ale zápas k dobru a je velmi blízko přímému postupu na MS do Kataru.

Cristiano Ronaldo 36 years young pic.twitter.com/0S54kGHW6M — PointGod➐ #OLEOUT (@Point_God_11_) October 12, 2021