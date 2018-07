Zaměstnanci Fiatu budou stávkovat kvůli příchodu Ronalda. Nelíbí se jim, že ho firma bude sponzorovat

Zaměstnanci automobilky Fiat Chrysler (FCA) plánují dvoudenní stávku kvůli přestupu fotbalové hvězdy Cristiana Ronalda z Realu Madrid do Juventusu Turín. Nelíbí se jim, že zatímco na nich automobilka šetří, investuje peníze prostřednictvím sponzorských smluv do Ronalda. Melfi / Itálie 16:41 11. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cristianu Ronaldovi se do rozhovorů po zápase příliš nechtělo | Foto: Jorge Silva | Zdroj: agentura Reuters

Juventus a Fiat mají shodné majitele prostřednictvím firmy Exor. Média spekulují, že právě automobilka poskytla finance na přestup ve výši 100 milionů eur i plat (30 milionů eur ročně) hvězdného Portugalce.

Ten by se měl stát tváří Ferrari, jedné ze značek patřící do skupiny Fiat. Zaměstnanci automobilky pro to však nemají pochopení.

„Je nepřijatelné, že zatímco zaměstnanci FCA a pokračují ve velkých ekonomických obětech, společnost utratí stovky milionů eur na získání fotbalisty,“ stojí v prohlášení odborů.

„Říkají nám, že časy jsou těžké, že se musíme uskromnit a počkat na nové modely, které ale nepřicházejí. A zatímco si pracovníci a jejich rodiny utahují opasky, společnost investuje mnoho peněz do jediného člověka,“ myslí si odbory.

Podle italských médií by si tak každý ze zaměstnanců mohl přijít i na 200 eur (asi pět tisíc korun) měsíčně více, kdyby automobilka použila peníze určené na Ronalda na zvýšení platů.

„Jedna osoba vydělává miliony, zatímco tisíce dalších sotva přežijí měsíc. Přitom máme stejného zaměstnavatele. To nelze akceptovat,“ tvrdí zaměstnanci.

Nespokojení zaměstnanci by raději viděli, aby automobilka využila peníze na investice do nových modelů aut. „To by garantovalo budoucnost tisícům lidí. To by měl být cíl společnosti. Teď to vypadá, že ji více zajímá svět fotbalu a zábava,“ dodávají odbory.

Stávka v továrně FCA ve městě Melfi má proběhnout od neděle 22:00 do úterních 18:00.