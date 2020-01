Cristiano Ronaldo vládne instagramu. Stal se prvním člověkem, kterého sleduje přes 200 milionů lidí

Fotbalista Cristiano Ronaldo by si do svého životopisu mohl připsat další unikát. Jako prvnímu člověku se mu podařilo překonat hranici 200 milionů sledujících na sociální síti Instagram, které bezkonkurenčně vládne. Mezi sportovci se do první desítky dostali ještě další fotbalisté Lionel Messi a Neymar.

