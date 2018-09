Cristiano Ronaldo stále čeká na svůj první gól za Juventus. Trenér je však v klidu, tým totiž vyhrává

Kdekoliv se Cristiano Ronaldo v Turíně ukáže, způsobí pozdvižení. Na hřišti ovšem zatím neřádí tak, jak od něj fanoušci byli z Realu Madrid zvyklí.

„Týmy v italské lize brání velmi pečlivě. Nechci říct, že je tahle soutěž lepší než ostatní, ale pravda je taková, že obrana je na vysoké úrovni a také trenéři bývají velmi pečliví,“ nabízí jeden důvod Massimiliano Allegri.

S trenérem turínského týmu souhlasí i bývalý ligový útočník Petr Švancara.

„Tady tohle určitě problém bude, ale o to víc musí hrát tým na něj. Nebo musí změnit rozestavení, aby se on dostával do šancí. Fandové chtějí, aby už dal gól,“ řekl Radiožurnálu Švancara.

Ronaldo nastoupil ve všech třech dosavadních soutěžních zápasech Juventusu. Sice si v nich připsal nejvíc střel z celé ligy, ale gólově se ne a ne chytit. Přitom jeho parťák z útoku Mario Mandžukić se trefil už dvakrát.

„Je to jenom otázka času, kdy se tahle gólová mašina spustí. Tohle je borec, který se s tím popere,“ myslí si Švancara.

Italští novináři se na tiskových konferencích na Ronaldovu produktivitu ptají přesto, že aktuální držitel Zlatého míče měl i v Realu Madrid série bez gólu. Například v minulé sezoně se netrefil čtyřikrát za sebou. Trenéra Allegriho to ovšem netrápí, tím spíš, že Juventus zatím všechna utkání vyhrál. A tak na tohle téma dokáže i zavtipkovat.

„Abyste se stal nejlepším střelcem soutěže, musíte dát dvacet šest nebo dvacet sedm gólů. Ale často se stává, že tým nejlepšího střelce nevyhraje titul. Takže nám vlastně současná situace může vyhovovat.“

Sám Ronaldo dělá všechno pro to, aby si v novém prostředí zvykl co nejrychleji. Kvůli tomu teď třeba vynechává sraz portugalské reprezentace.