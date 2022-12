Ronaldo může zakotvit v Saudské Arábii, píší španělská média. Vydělal by tam téměř 5 miliard

Portugalský fotbalový útočník Cristiano Ronaldo je podle španělského deníku Marca blízko uzavření lukrativní sedmileté smlouvy s klubem an-Nasr a Saúdskou Arábií. Sedmatřicetiletý kanonýr by měl dva a půl roku hrát a ve zbytku působit jako ambasador země při snaze o získání pořadatelství mistrovství světa 2030 spolu s Egyptem a Řeckem. Rijád 15:09 22. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cristiano Ronaldo | Zdroj: Reuters

Pětinásobný držitel Zlatého míče by jako hráč vydělal astronomickou částku 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun) za sezonu. V roli ambasadora by jeho plat dokonce ještě vzrostl. Aby si an-Nasr jeho monstrózní plat mohl dovolit, propustil by tři hráče.

Pro Ronalda to bylo poslední mistrovství světa, myslí si trenér Rada. Maroko je největší překvapení Číst článek

„Rádi bychom ho přivedli do naší ligy. Chceme překvapit podpisy vícero špičkových hráčů z celého světa. Jako svaz bychom byli víc než spokojení,“ uvedl předseda saúdskoarabského svazu (SAFF) Jásir Misihál.

Informace o Ronaldově dohodě s an-Nasr se objevily už v průběhy nedávno skončeného světového šampionátu v Kataru. Nejlepší reprezentační střelec všech dob to ale popřel.

Mistr Evropy z roku 2016 skončil v listopadu v Manchesteru United, jehož vedení i trenéra Erika ten Haga předtím zkritizoval v televizním rozhovoru. Nabídku ze Saúdské Arábie od tehdy nejmenovaného klubu obdržel už v létě, ale rozhodl se pokračovat na Old Trafford.

V anglickém týmu ale vypadl ze základní sestavy a měl rozepře s Ten Hagem. Do Manchesteru se Ronaldo loni vrátil po 12 letech, mezitím hrál za Real Madrid a Juventus.

MS mu nevyšlo

Hvězdnému útočníkovi se nedařilo ani na MS v Kataru. V úvodním duelu se sice díky gólu do sítě Ghany stal prvním hráčem v dějinách, který skóroval na pěti světových šampionátech, další střelecký zápis už ale nepřidal.

Nyní již bývalý reprezentační trenér Fernando Santos ho po hodině hry třetího zápasu s Koreou vystřídal, což hvězdný hráč nelibě nesl. Santosovi se Ronaldova podrážděná reakce nelíbila, podle jeho slov si ale situaci vyříkali.

Ronaldo dosáhl svého, ale takové věci se řeší v kabině, říká Sionko. Šampionát v Kataru mi nevoní, dodává Číst článek

Proti Švýcarsku přesto Ronaldo poprvé od roku 2008 chyběl v základní sestavě na velkém turnaji, podle kouče z taktických důvodů. Do neúspěšného čtvrtfinále proti Maroku zasáhl rovněž až ve druhé půli. Po vyřazení Portugalska se začal individuálně připravovat v tréninkovém centru Realu Madrid.

An-Nasr je devítinásobným mistrem Saúdské Arábie, v 90. letech minulého století ho krátce vedl i Dušan Uhrin starší. Tým trénuje Francouz Rudi Garcia, bývalý kouč AS Řím, Lyonu nebo Marseille.

V kádru jsou kolumbijský brankář David Ospina, který dříve chytal za Arsenal a Neapol, bývalý záložník Bayernu Mnichov Brazilec Luiz Gustavo či kapitán kamerunské reprezentace Vincent Aboubakar.